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ЦИК обновил состав Рады: кто заменит нардепов, ставших министрами

19:41 22.07.2026 Ср
2 мин
Кто пополнит состав Верховной Рады после кадровых смен в правительстве?
aimg Михаил Михайлюк
Фото: в ВР появятся новые нардепы от партии "Слуга народа" (GettyImages_2035220139)

После кадровых изменений в правительстве в Верховной Раде появятся два новых народных депутата. Центральная избирательная комиссия уже приняла решение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ЦИК.

Кто заменит новоназначенных министров в Раде

ЦИК признал Богдана Моркляника и Викторию Резникову избранными народными депутатами Украины. Они заменят Дениса Маслова и Виталия Безгина, досрочно прекратившие депутатские полномочия после назначения в новый состав Кабинета министров.

В Комиссию поступили документы от Верховной Рады о досрочном прекращении их депутатских полномочий.

Оба новоизбранных депутата были определены в соответствии с очередностью в избирательном списке партии "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах 2019 года. Богдан Моркляник был в списке под №163, а Виктория Резникова - под №165.

Фото: ЦИК признал новых народных депутатов (facebook.com/UACEC)

Когда новые депутаты получат мандаты

Для регистрации народными депутатами они должны не позднее 20 дней подать в ЦИК необходимые документы. После их получения Комиссия должна принять решение о регистрации в течение 5 дней.

Что изменилось в правительстве после масштабных ротаций

Ранее мы писали о масштабном обновлении Кабинета министров, которое произошло на этой неделе по инициативе президента Владимира Зеленского.

После отставки Юлии Свириденко парламент назначил новым премьер-министром Сергея Корецкого и утвердил обновленный состав правительства. Часть министров сохранила свои должности, однако в Кабмине появились и новые лица.

В частности, народные депутаты Денис Маслов и Виталий Безгин перешли на работу в правительство. Маслов возглавил Министерство юстиции, а Безгин стал министром по делам общин, территорий и перемещенных лиц.

Из-за назначения на должности правительства они досрочно прекратили депутатские полномочия, а их места в Верховной Раде должны занять следующие кандидаты в списке партии "Слуга народа".

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