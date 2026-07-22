ЦИК обновил состав Рады: кто заменит нардепов, ставших министрами

После кадровых изменений в правительстве в Верховной Раде появятся два новых народных депутата. Центральная избирательная комиссия уже приняла решение.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ЦИК.
ЦИК признал Богдана Моркляника и Викторию Резникову избранными народными депутатами Украины. Они заменят Дениса Маслова и Виталия Безгина, досрочно прекратившие депутатские полномочия после назначения в новый состав Кабинета министров.
В Комиссию поступили документы от Верховной Рады о досрочном прекращении их депутатских полномочий.
Оба новоизбранных депутата были определены в соответствии с очередностью в избирательном списке партии "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах 2019 года. Богдан Моркляник был в списке под №163, а Виктория Резникова - под №165.
Фото: ЦИК признал новых народных депутатов (facebook.com/UACEC)
Для регистрации народными депутатами они должны не позднее 20 дней подать в ЦИК необходимые документы. После их получения Комиссия должна принять решение о регистрации в течение 5 дней.
Ранее мы писали о масштабном обновлении Кабинета министров, которое произошло на этой неделе по инициативе президента Владимира Зеленского.
После отставки Юлии Свириденко парламент назначил новым премьер-министром Сергея Корецкого и утвердил обновленный состав правительства. Часть министров сохранила свои должности, однако в Кабмине появились и новые лица.
В частности, народные депутаты Денис Маслов и Виталий Безгин перешли на работу в правительство. Маслов возглавил Министерство юстиции, а Безгин стал министром по делам общин, территорий и перемещенных лиц.
Из-за назначения на должности правительства они досрочно прекратили депутатские полномочия, а их места в Верховной Раде должны занять следующие кандидаты в списке партии "Слуга народа".