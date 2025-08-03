Выборы в парламент Молдовы: ЦИК зарегистрировала блок пророссийского Додона
ЦИК Молдовы допустила "Патриотический избирательный блок" для участия в парламентских выборах. Он является объединением лидеров пророссийских партий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.
Отметим, что 22 июля лидеры Партии социалистов, Партии коммунистов, партии "Сердце Молдовы" и партии "Будущее Молдовы" заявили о планах объединиться в избирательный блок для участия в предстоящих парламентских выборах.
Уже 29 июля лидеры трех пророссийских партий Игорь Додон, Ирина Влах и Василий Тарлев подали в Центризбирком документы для регистрации избирательного блока на выборах в парламент.
Тогда глава Партии социалистов Игорь Додон сообщил журналистам, что в блок входят пока только три политформирования, однако он рассчитает еще на присоединение Партии коммунистов. В тот же день Центральный комитет этой партии решил присоединится к альянсу.
В пятницу, 1 августа, Додон сообщил, что 4 числа три партии обсудят возможное присоединении Партии коммунистов, так как получили письмо от ПКРМ.
Что же касается сегодняшнего дня, то в это воскресенье Центральная избирательная комиссия зарегистрировала "Патриотический избирательный блок", как политическое объединение. Однако для участия в парламентских выборах представители блока должны представить в ЦИК полный список кандидатов.
Отметим, что выборы в парламент Молдовы должны состоятся уже в следующем месяце, 28 сентября.
Другим в Молдове отказали
Напомним, пару недель назад ЦИК Молдовы отказала в регистрации на парламентских выборах пророссийскому блоку "Победа", который возглавляет беглый олигарх Илан Шор. Решение приняли большинством голосов.
Также отметим, что на днях президент Молдовы Майя Санду заявила, что Москва хочет вмешаться в предстоящие парламентские выборы в Молдове, чтобы победы одержали пророссийские политики.