Выборы в парламент Молдовы: ЦИК зарегистрировала блок пророссийского Додона

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker .

Отметим, что 22 июля лидеры Партии социалистов, Партии коммунистов, партии "Сердце Молдовы" и партии "Будущее Молдовы" заявили о планах объединиться в избирательный блок для участия в предстоящих парламентских выборах.

Уже 29 июля лидеры трех пророссийских партий Игорь Додон, Ирина Влах и Василий Тарлев подали в Центризбирком документы для регистрации избирательного блока на выборах в парламент.



Тогда глава Партии социалистов Игорь Додон сообщил журналистам, что в блок входят пока только три политформирования, однако он рассчитает еще на присоединение Партии коммунистов. В тот же день Центральный комитет этой партии решил присоединится к альянсу.

В пятницу, 1 августа, Додон сообщил, что 4 числа три партии обсудят возможное присоединении Партии коммунистов, так как получили письмо от ПКРМ.



Что же касается сегодняшнего дня, то в это воскресенье Центральная избирательная комиссия зарегистрировала "Патриотический избирательный блок", как политическое объединение. Однако для участия в парламентских выборах представители блока должны представить в ЦИК полный список кандидатов.

Отметим, что выборы в парламент Молдовы должны состоятся уже в следующем месяце, 28 сентября.