Квітучий сад. Шмигаль представив концепцію відновлення Криму

"Наша мета перетворити Крим на квітучий сад. Це чітка і зрозуміла стратегія в рамках розвитку європейської України", - зазначив він.

За його словами, розвиток Криму стане частиною великого плану відновлення України, який було представлено на конференції в Лугано (Швейцарія).

"Крим відкритий для світу"

Концепція відкритого Криму буде одним з головних пунктів стратегії. Її мета - перетворити півострів на європейський курорт з новою інфраструктурою.

"Крим стане частиною європейського транспортного простору, інтегрованим в європейську мережу доріг TEN-T. Це означає розвиток нових транспортних шляхів. Нові залізничні маршрути, нові морські маршрути, інтеграція кримських портів в українську торговельну мережу, створення потужного авіахабу", - підкреслив прем'єр.

Крім того, буде представлено бренд Crimea365, що передбачає створення інфраструктури відпочинку цілий рік.

"Планується будівництво готелів повного циклу у співпраці зі світовими лідерами ринку. Медичний туризм, відродження культових фестивалів, створення інфраструктури для проведення бізнес-форумів і конференцій, будівництво найбільшого на Півдні України концертного майданчика", - зазначив Шмигаль.

Ці заходи допоможуть залучити на український туристичний ринок громадян ЄС та інших дружніх країн. Лише запуск нових авіамаршрутів і розвиток аеропортів дозволить підняти туристичний потік приблизно на 1,5 млн туристів на рік.

Також стратегія передбачає масштабний розвиток екосистеми зрошення, державні проекти у сфері підтримки виробництва вин та іншої аграрної продукції.