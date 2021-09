Telegram запровадив функцію прямих ефірів: як працює оновлення

Відтепер в месенджері з’явилася можливість вести пряму трансляцію з камери, або ж трансляцію зображення екрану з необмеженою кількістю глядачів. Нова функція працюватиме, як в каналах, так і в багатомільйонних групах.

