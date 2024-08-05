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Костюк и Свитолина ухудшили положение в обновленном рейтинге теннисисток

Киев, Понедельник 05 августа 2024 10:29
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Костюк и Свитолина ухудшили положение в обновленном рейтинге теннисисток Фото: Марта Костюк потеряла одну позицию в классификации (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Марта Костюк сохранила статус национального лидера в обновленной версии классификации Женской теннисной ассоциации (WTA). Бывшая третья ракетка мира Элина Свитолина оказалась за пределами топ-30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Обе теннисистки потеряли позиции по сравнению с предыдущей версией рейтинга. Костюк оказалась на 20-й позиции (-1), а Свитолина опустилась на 3-е место (-3).

Даяна Ястремская поднялась вверх на одну ступеньку. Теперь она находится на 27-й позиции в классификации WTA. В первую сотню рейтинга также попали Ангелина Калинина (49-е место) и Леся Цуренко (85-е). Они потеряли одну и две позиции соответственно.

Еще три украинки обосновались во второй сотне табеля о рангах. Дарья Снигур и Юлия Стародубцева остались на предыдущих рубежах. Тем временем Катарина Завацкая потеряла три позиции и оказалась на 170-й строчке.

Бесспорный лидер рейтинга WTA – Ига Свентек. Полячка уверенно опережает американскую теннисистку Кори Гауфф и Арину Соболенко из Беларуси. Победительница Олимпийских игр-2024 Чжэн Циньвэнь (Китай) оказалась на седьмой позиции.

Костюк и Свитолина ухудшили положение в обновленном рейтинге теннисисток

К слову, ранее Свентек выиграла "бронзовый" поединок на Олимпиаде-2024.

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Теннис Элина Свитолина Марта Костюк
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