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Цуренко зачехлила ракетку во втором круге турнира в Майами

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Майами, Четверг 23 марта 2023 09:14
Цуренко зачехлила ракетку во втором круге турнира в Майами Фото: Леся Цуренко не одолела канадский барьер (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Поражением в двух сетах от канадки Лейлы Фернандес завершилось для украинской теннисистки Леси Цуренко выступление в престижных соревнованиях за океаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Miami Open 2023, 1-й раунд, женщины

Цуренко – Фернандес – 0:2 (4:6, 3:6)

Старт поединка во Флориде стал дебютом мечты для опытной украинки. Цуренко начала уверенно и с двумя брейками быстро перспективно повела (4:0). Впрочем, соперница не только сумела прийти в себя. Фернандес выиграла 6 (!) геймов подряд, в частности и три на подаче 33-летней оппонентки, и закрыла сет.

Во второй партии борьба уже ожесточилась. Обмен брейками и собственными удачными подачами привели к равному счету на середину сета – 3:3. Но дальше игра украинской теннисистки снова расстроилась.

Канадка взяла два гейма подряд, дожав Цуренко на подаче украинки. Девятый гейм был напряжен. Ветеранка отыграла у 20-летней Фернандес матч-пойнт, а затем дважды была близка к брейку. Однако решающий розыгрыш так и не взяла и уступила представительнице Канады.

Ранее Костюк стартовала с победы над Коччаретто в двух сетах. Итальянка взяла всего 5 геймов в течение двух партий. В следующем раунде украинская теннисистка вынуждена встретиться с россиянкой Потаповой.

К слову, накануне Федерация тенниса Украины отреагировала на обвинение НОК в соревновании с представителями РФ и Беларуси.

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