Ребров залишиться в Еміратах мінімум ще на рік

Керівництво еміратського "Аль-Айна" скористалося можливістю продовжити співпрацю з українським фахівцем Сергієм Ребровим ще на один сезон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Боси гранда ОАЕ активували опцію автоматичного продовження контракту, підписаного за схемою 1+1. Українець працюватиме з командою до 30 червня 2023 року.

"Я дуже радий продовжити роботу з Аль-Айном, оскільки знайшов справді позитивну та стимулюючу атмосферу. Вдячний професіоналізму керівництва та чудовим можливостям цього прекрасного клубу з широкою базою фанатів, які безупинно підтримують команду", – прокоментував подію Ребров.

Український тренер очолив "Аль-Айн" у червні торік. Під його керівництвом команда в дебютний сезон оформила дубль – виграла чемпіонат і Кубок ОАЕ. Реброва неодноразово пов'язували з поверненням до України, де він нібито мав очолити збірну, "Динамо" або навіть "Шахтар".

Самостійну тренерську кар'єру фахівець розпочав у "Динамо" в 2014 році. На чолі "біло-синіх" Ребров двічі здобув чемпіонський титул, оформив 2 Кубка та Суперкубок України. Пізніше він тричі зробив чемпіоном угорський "Ференцварош" і вивів будапештців у груповий етап Ліги чемпіонів.