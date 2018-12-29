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Світоліна очолила посів турніру WTA в Брісбені

Новини » Спорт    29.12.2018 - 12:12
Світоліна очолила посів турніру WTA в Брісбені
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/ElinaSvitolina)

Цуренко зіграє з Бузарнеску

Перша ракетка України і четверта в світі Еліна Світоліна стала лідером посіву на турнірі серії WTA Premier в австралійському Брісбені. Про це повідомляється в Twitter змагань.

Українка пропустить стартовий раунд змагань. У другому колі українка зустрінеться з Олександрою Сасновіч з Білорусі (WTA 30) або з однією з тенісисток з кваліфікації.

Ще одна представниця України Леся Цуренко перший матч сезону проведе в першому раунді турніру проти румунки Міхаели Бузарнеску.

Нагадаємо, що жодній з українок не вдалося подолати кваліфікацію змагань в Брісбені.

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