Світоліна очолила посів турніру WTA в Брісбені

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/ElinaSvitolina)

Цуренко зіграє з Бузарнеску

Перша ракетка України і четверта в світі Еліна Світоліна стала лідером посіву на турнірі серії WTA Premier в австралійському Брісбені. Про це повідомляється в Twitter змагань.

Here are our singles draws for #BrisbaneTennis 2019! Find them on our website soon pic.twitter.com/wu0AybCFSa — #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) December 29, 2018

Українка пропустить стартовий раунд змагань. У другому колі українка зустрінеться з Олександрою Сасновіч з Білорусі (WTA 30) або з однією з тенісисток з кваліфікації.

#BrisbaneTennis women's draw, projected QFs:

1. Svitolina

6. Bertens



3. Stephens

5. Ka. Pliskova



4. Kvitova

7. Kasatkina



2. Osaka

7. Sevastova



WATCH: https://t.co/eRK6Wu67AQ — #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) December 29, 2018

Ще одна представниця України Леся Цуренко перший матч сезону проведе в першому раунді турніру проти румунки Міхаели Бузарнеску.

Нагадаємо, що жодній з українок не вдалося подолати кваліфікацію змагань в Брісбені.