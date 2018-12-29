Світоліна очолила посів турніру WTA в Брісбені

Цуренко зіграє з Бузарнеску
Перша ракетка України і четверта в світі Еліна Світоліна стала лідером посіву на турнірі серії WTA Premier в австралійському Брісбені. Про це повідомляється в Twitter змагань.
Here are our singles draws for #BrisbaneTennis 2019! Find them on our website soon pic.twitter.com/wu0AybCFSa— #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) December 29, 2018
Українка пропустить стартовий раунд змагань. У другому колі українка зустрінеться з Олександрою Сасновіч з Білорусі (WTA 30) або з однією з тенісисток з кваліфікації.
#BrisbaneTennis women's draw, projected QFs:— #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) December 29, 2018
1. Svitolina
6. Bertens
3. Stephens
5. Ka. Pliskova
4. Kvitova
7. Kasatkina
2. Osaka
7. Sevastova
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Ще одна представниця України Леся Цуренко перший матч сезону проведе в першому раунді турніру проти румунки Міхаели Бузарнеску.
Нагадаємо, що жодній з українок не вдалося подолати кваліфікацію змагань в Брісбені.