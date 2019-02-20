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Цуренко програла другий ракетці світу в боротьбі за 1/4 фіналу турніру в Дубаї

Новини » Спорт    20.02.2019 - 13:41
Цуренко програла другий ракетці світу в боротьбі за 1/4 фіналу турніру в Дубаї
Фото: Леся Цуренко (wtatennis.com)

Українка не може обіграти румунку вже сім матчів поспіль

Українська тенісистка Леся Цуренко програла другий ракетці світу румунці Сімоні Халеп на турнірі серії Premier 5 в Дубаї. Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Матч третього кола тривав 1 годину 21 хвилину і завершився з рахунком 3:6, 5:7.

Цей поєдинок став уже сьомим між Лесею та Сімоною. Українська тенісистка ще жодного разу не перемагала суперницю. Востаннє спорсменка грали між собою тиждень тому на турнірі в Досі - тоді Халеп обіграла Цуренко з рахунком 6:2, 6:3.

За вихід до півфіналу змагань у Дубаї другий номер світового рейтингу зустрінеться з переможницею матчу Аріна Соболенко (Білорусь) - Белінда Бенчіч (Швейцарія).

У 2018 року переможницею турніру в Дубаї стала українка Еліна Світоліна. Вона з перемоги почала захист чемпіонського титулу.

Світоліна і Цуренко поліпшили свої позиції в рейтингу WTA Світоліна отримала запрошення на турнір в Досі
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