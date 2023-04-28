Цуренко пробилась в третий раунд Madrid Open-2023

Победой украинки Леси Цуренко завершился матч второго круга престижного теннисного турнира в испанской столице. Ее соперницей была Жил Тайхманн из Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Mutua Madrid Open, 2-й раунд, женщины

Тайхманн – Цуренко – 1:2 (6:3, 2:6, 4:6)

Дебют встречи оппонентки провели осторожно. И Тайхманн, и Цуренко сосредоточились, прежде всего, на собственных подачах. Впрочем, в четвертом гейме швейцарка всерьез нацелилась оформить брейк. И добилась своего с четвертой попытки.

После этого представительнице топ-30 рейтинга WTA было достаточно вернуться к проверенной схеме. Она еще дважды победила на своих подачах и закрыла первый сет за 41 минуту. Вторая партия началась в том же ключе – Цуренко набирала "свои" очки, а Тайхманн отвечала ей взаимностью.

Ключевым снова стал шестой гейм. Но в этот раз верх на подаче соперницы взяла украинская теннисистка. На положительных эмоциях опытная Цуренко тут же выиграла еще один гейм, а после него оформила второй в сете брейк и реализовала сет-пойнт заодно.

Следовательно, пришлось играть третью партию. Там развернулась настоящая драма. 33-летняя украинка начала с трех выигранных геймов подряд (2 брейка). Но дальше настал черед Тайхманн взять 3 очка. Качели продолжались, но Цуренко сделала больше для победы – выиграла два гейма на подаче соперницы против одного брейка у швейцарки.

В следующем круге украинская теннисистка должна встретиться с россиянкой Дарьей Касаткиной. Она выбила свою соотечественницу Павлюченкову. Матч состоится 30 апреля.