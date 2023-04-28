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Цуренко пробилася в третій раунд Madrid Open-2023

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Мадрид, П'ятниця 28 квітня 2023 20:44
Цуренко пробилася в третій раунд Madrid Open-2023 Фото: Леся Цуренко – остання українка в Мадриді (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Перемогою українки Лесі Цуренко завершився матч другого кола престижного тенісного турніру в іспанській столиці. Її суперницею була Жіл Тайхманн із Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Mutua Madrid Open, 2-й раунд, жінки

Тайхманн – Цуренко – 1:2 (6:3, 2:6, 4:6)

Дебют зустрічі опонентки провели обережні. І Тайхманн, і Цуренко зосередилися передусім на власних подачах. Утім, у четвертому геймі швейцарка всерйоз націлилася оформити брейк. І таки домоглася свого з четвертої спроби.

Після цього представниці топ-30 рейтингу WTA було достатньо повернутися до перевіреної схеми. Вона ще двічі перемогла на власних подачах і закрила перший сет за 41 хвилину. Друга партія розпочалася в тому ж ключі – Цуренко набирала "свої" очки, а Тайхманн відповідала їй взаємністю.

Ключовим знову став шостий гейм. Та цього разу гору на подачі суперниці взяла українська тенісистка. На позитивних емоціях досвідчена Цуренко тут же виграла ще один гейм, а за ним оформила другий у сеті брейк і реалізувала сет-пойнт заразом.

Отже, довелося грати третю партію. Там розгорнулася справжня драма. 33-річна українка розпочала з трьох виграних геймів поспіль (2 брейки). Та далі настала черга Тайхманн взяти 3 очки. Гойдалки тривали й далі, але Цуренко зробила більше для перемоги – виграла два гейми на подачі суперниці проти одного брейка в швейцарки.

У наступному колі українська тенісистка повинна зустрітися з росіянкою Дарією Касаткіною. Вона вибила свою співвітчизницю Павлюченкову. Матч відбудеться 30 квітня.

До слова, раніше Федерація тенісу України закликала дискваліфікувати росіян за зв'язки з ЦСКА.

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