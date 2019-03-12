Цуренко зупинилася в третьому колі турніру в Індіан-Уеллсі

Українка не зуміла повторити свій особистий рекорд 2015 року

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко потерпела поражение в матче третьего круга турнира серии WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Теннисистка уступила белорусской спортсменке Арине Соболенко со счетом 2:6, 5:7. Поединок продлился 1 час и 24 минуты. Отметим, что Цуренко сравняла счет по ходу второго сета, в котором уступала 2:5, после чего сумела взять только один розыгрыш в следующих двух геймах.

Соперницы встретились на корте во второй раз. Цуренко обыграла Соболенко в прошлом сезоне на турнире в Хобарте.

Таким образом, украинка не сумела повторить свой личный рекорд 2015 года, когда она дошла до четвертьфинала Индиан-Уэллса.

Напомним, последней представительницей Украины на турнире в США осталась Элина Свитолина. В четвертом круге она сыграет против Эшли Барти.