Світоліна вийшла до четвертого раунду турніру в Індіан-Уеллсі

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

За путівку у чвертьфінал вона побореться з австралійкою

Шоста ракетка світу Еліна Світоліна пробилася до четвертого кола турніру серії WTA Premier Mandatory в Індіан-Уеллсі. Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Українська тенісистка в третьому колі турніру обіграла в двох сетах представницю Австралії Дарину Гаврилову - 7:5, 6:4. Матч тривав 1 годину і 47 хвилин. Рахунок в особистих зустрічах тенісисток став 6:3 на користь Світоліної.

У четвертому колі українку чекає зустріч з ще однією австралійкою Ешлі Барті. Матч відбудеться 12 березня орієнтовно о 21:00 за київським часом.

За свою кар'єру перша ракетка України двічі виступала в четвертому колі турніру в Індіан-Уеллсі - в 2015 та 2017 років роках. У 2018 році Світоліна завершила свої виступи на турнірі в третьому.

Нагадаємо, українка Катерина Козлова вперше подолала стартовий бар'єр в основі турніру в Індіан-Уеллсі. Однак четверта ракетка України в третьому колі програла другому номеру світового рейтингу з Румунії Сімоне Халеп - 6:7, 5:7.