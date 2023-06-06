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Цуренко назвала неизвестный вирус причиной снятия с French Open

Фото: Леся Цуренко дошла до 1/8 финала на "Ролан Гарросе-2023" (wtatennis.com)
Автор: Антон Федорцив

О неожиданных проблемах со здоровьем накануне и во время матча 1/8 финала Открытого чемпионата Франции против Иги Свентек рассказала украинская теннисистка Леся Цуренко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASAP Sport .

34-летняя украинка провела всего шесть геймов против первой ракетки мира. Еще после пятого она взяла медицинский тайм-аут, а после визита врачей уступила Свентек на собственной подаче "под ноль" и решила отказаться от борьбы.

"У меня что-то вроде того, что у Елены Рыбакиной (снялась ранее – ред.) – вирус или что это такое. Мое тело этого не выдержало. Я приложила все усилия, чтобы справиться, но, к сожалению, между занятиями обычными делами и игрой в теннис есть существенная разница", – рассказала Цуренко.

По словам отечественной теннисистки, она пропустила тренировку в воскресенье в надежде на восстановление организма без нагрузок. Но понедельник тоже оказался тяжелым, поэтому Цуренко надеялась набрать кондиции во время разминки и "втянуться" на старте поединка.

"Однако, к сожалению, становилось только хуже, так что мне пришлось остановиться, потому что это состояние явно не подходило для пребывания на корте, чтобы играть в теннис. Я пыталась изо всех сил. Пила литрами воду, воду с лимоном, со всеми этими полезными веществами. Ела много фруктов и витамина C, но все это не сработало", – резюмировала украинка.

Выступление Цуренко на French Open этого года стало повторением наилучшего результата в карьере на грунтовом мэйджоре. Пять лет назад отечественная теннисистка тоже достигла 1/8 финала. Абсолютный рекорд турниров "Большого шлема" для нее – четвертьфинал US Open в 2018-м.

К слову, ранее украинка Завацкая выиграла турнир ITF в итальянской Брешии.

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