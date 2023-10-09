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Свитолина без выступлений начала терять в рейтинге, Костюк и другие украинки пошли вверх

Киев, Понедельник 09 октября 2023 10:33
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Свитолина без выступлений начала терять в рейтинге, Костюк и другие украинки пошли вверх Фото: Элина Свитолина вскоре покинет топ-25 рейтинга WTA (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Ведущие украинские теннисистки во главе с Элиной Свитолиной обновили позиции в классификации Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

29-летняя бывшая третья ракетка мира сохранила статус сильнейшей среди соотечественниц. В то же время из-за паузы в карьере она опустилась на 25-е место.

Осталась в топ-30 Ангелина Калинина. Уроженка Новой Каховки набрала 1637 зачетных баллов и удержалась на 28-й строчке. Значительного прогресса в пределах первой сотни достигли Марта Костюк (+5 позиций), Леся Цуренко (+6), Екатерина Байндль (+5) и Даяна Ястремская (+3).

Больше всего в течение недели поднялась Катарина Завацкая. Она хоть и остается во второй сотне рейтинга, но пошла вверх на 25 позиций. В данный момент она занимает 169-е место. Компанию ей в топ-200 классификации составила Дарья Снигур (152-я позиция).

В свою очередь в первой десятке рейтинга WTA изменений не произошло. Первой ракеткой мира осталась Арина Соболенко из Беларуси. Дополняют тройку лучших теннисисток планеты полька Ига Свентек и Кори Гауфф из США.

Свитолина без выступлений начала терять в рейтинге, Костюк и другие украинки пошли вверх

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Марта Костюк Даяна Ястремская Теннис Элина Свитолина
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