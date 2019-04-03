Цукерберг не гарантує захист від впливу на вибори до ЄП через Facebook

На сьогоднішній день компанія Facebook набагато краще, ніж в 2016 році, бореться з втручанням у вибори, проте не може гарантувати повний захист в ході виборів до Європарламенту. Про це заявив гендиректор Facebook Марк Цукерберг, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, після звинувачень у втручанні в вибори президента США в 2016 році Facebook витратив величезні ресурси для захисту голосування в Євросоюзі 26 травня 2019. Він також підкреслив, що з тих пір пройшло багато відносно чистих виборів, і Facebook практично не допускав втручання.

"Ми, безумовно, досягли великого прогресу. Але я не думаю, що хтось може гарантувати в світі, де є національні держави, які намагаються втрутитися у вибори, ми не можемо зробити жодної речі, щоб сказати" добре, тепер ми вирішили цю проблему", - заявив Цукерберг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Facebook посилює боротьбу з фейками перед виборами до Європарламенту. Зокрема, компанія створює новий віртуальний ситуаційний центр, куди будуть підключатися співробітники соцмережі з різних офісів для вирішення проблем з поширенням фейків.

Раніше також стало відомо, що Facebook почне блокувати прояви білого націоналізму і сепаратизму.



