Facebook посилює боротьбу з фейками перед виборами до Європарламенту

Фото: штаб-квартира Facebook (з відкритих джерел)

Компанія має намір створити новий віртуальний ситуаційний центр

Соціальна мережа Facebook посилює правила із запобігання поширення неправдивих новин перед виборами до Європарламенту, запланованими на 26 травня. Про це повідомила одна з топ-менеджерів компанії Тесса Лайонс, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Facebook має намір створити новий віртуальний ситуаційний центр, куди будуть підключатися співробітники соцмережі з різних офісів.

Лайонс зазначила, що загалом Facebook по всьому світу працює з питання неправдивих (фейкових) новин із 43 організаціями.

Передвиборний ситуаційний центр стане готовою схемою для майбутнього вирішення проблем з поширенням фейкових новин у Facebook.

Соцмережа також планує організувати цілодобову співпрацю розробників програм, спеціалістів з обробки даних і політичних експертів.

Співробітники такого центру зможуть зв'язуватися з різними відомствами, зокрема й у Німеччині, де одним із адресатів стане Федеральне відомство з безпеки у сфері інформаційних технологій.

Зі слів Теси Лайонс, ситуаційний центр здійснюватиме свою діяльність у кількох місцях, в тому числі у штаб-квартирі Facebook в Каліфорнії і головному європейському офісі в Дубліні.

Представниця Facebook уточнила, що кількість людей, зайнятих у боротьбі з фейковими новинами, збільшиться з 20 тис. до 30 тис.

Планується, що нова структура Facebook продовжить роботу і після виборів в Євросоюзі.

Нагадаємо, адміністрація компанії Facebook видалила протягом доби близько 1,5 млн розміщених у соціальній мережі відео теракту в Новій Зеландії.