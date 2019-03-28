Facebook почне блокувати прояви білого націоналізму і сепаратизму

Фото: Facebook (cybercrime.gov.ua)

З наступного тижня соцмережа буде блокувати прояви нетерпимості

З наступного тижня соцмережа Facebook блокуватиме будь-які прояви білого націоналізму і сепаратизму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті компанії.

Також блокування похвали, підтримки та представлення білого націоналізму і сепаратизму почнуться в Instagram. Відзначається, що політика компанії вже давно забороняє ненависницьке поводження з людьми, засноване на таких ознаках, як раса, етнічна приналежність або релігія.

"Ці концепції тісно пов'язані з організованими групами ненависників і їм немає місця в наших сервісах", - йдеться в повідомленні.

Спочатку в Facebook не застосовували такі обмеженням до висловлювань щодо білого націоналізму і сепаратизму, бо мали на увазі більш широкі концепції націоналізму і сепаратизму - наприклад, такі, як американська гордість і баскський сепаратизм. Вони, на думку Facebook, є важливою частиною ідентичності людей.

"Але представники громадянського суспільства і вчені-експерти в області расових відносин підтвердили, що білий націоналізм і сепаратизм неможливо відокремити від ідеї переваги білої раси і організованих груп ненависті", - відзначили в компанії.

У Facebook підкреслили, що хоча в подальшому люди все ще зможуть демонструвати гордість за свою етнічну спадщину, компанія не потерпить похвали або підтримки білого націоналізму і сепаратизму. Контент, сповнений ненависті, будуть знаходити і видаляти з платформ компанії.

Також людям, які шукають терміни, пов'язані з перевагою білих, допомагатимуть позбутися від ненависті. Для цього буде задіяна організація Life After Hate, яка була заснована колишніми войовничими екстремістами.

Нагадаємо, соціальна мережа Facebook посилює правила щодо запобігання поширення неправдивих новин перед виборами до Європарламенту, запланованими на 26 травня.