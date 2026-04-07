ЦРУ нашло сбитого пилота в Иране по сердцебиению благодаря технологии Ghost Murmur, - NYP

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США впервые применило секретную технологию под названием "Призрачный шепот" (Ghost Murmur) для спасения американского пилота, сбитого над Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Post .

Технология, разработанная секретным подразделением Skunk Works компании Lockheed Martin, базируется на принципах квантовой магнитометрии. Система способна обнаруживать электромагнитный отпечаток человеческого сердцебиения на расстоянии в десятки миль.

В качестве датчиков используются микроскопические дефекты в синтетических алмазах, позволяющие фиксировать сверхслабые биоэлектрические сигналы сердца. Специальное программное обеспечение на базе ИИ изолирует индивидуальную сигнатуру человека от фонового шума пустыни.

По словам президента США Дональда Трампа, ЦРУ смогло подтвердить местонахождение пилота с расстояния 40 миль (64 км). Один из двух пилотов сбитого истребителя F-15E скрывался в горном ущелье в течение двух дней после того, как его самолет был сбит на прошлой неделе.

Иранские войска активно прочесывали местность, и пилоту приходилось постоянно скрываться, что затрудняло визуальное подтверждение. Хотя пилот активировал стандартный поисковый маяк, его не могли точно локализовать.

Безлюдная пустыня с низким уровнем электромагнитных помех стала идеальным полигоном для первого боевого применения "Ghost Murmur". Система точно указала на щель, где прятался раненый американец, что позволило спецназовцам начать фазу эвакуации.

" Настолько чистая среда, насколько только можно пожелать... Благодаря почти полному отсутствию конкурирующих человеческих сигнатур, а ночью - тепловому контрасту между живым телом и пустыней. Обычно этот сигнал настолько слаб, что его можно измерить только в условиях больницы, если датчики прижаты почти к груди", - рассказал изданию один из собеседников.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф на брифинге в Белом доме подтвердил, что агентство предоставило доказательства того, что пилот жив, еще до того, как его увидели вражеские поисковые отряды. А сам Трамп в своей манере пошутил о секретности разработки, отметив, что технология "невероятная" и позволяет найти "иголку в стоге сена".

"Это как найти иголку в стоге сена, найти этого пилота, и ЦРУ было невероятным... ЦРУ очень ответственно нашло эту маленькую пылинку", - сказал он.

Издание отмечает, что сейчас технология испытана на вертолетах Black Hawk, однако в будущем ее планируют интегрировать в системы истребителей F-35.