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Генпрокурор США назвал лидера ЧВК "Вагнера" военным преступником

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Вашингтон, Четверг 02 марта 2023 01:03
Генпрокурор США назвал лидера ЧВК "Вагнера" военным преступником Фото: генеральный прокурор США Меррик Гарланд (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд назвал руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина военным преступником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Пригожин, по моему мнению, является военным преступником. Возможно, это не очень уместно говорить мне как судье до получения всех доказательств. Но думаю, что сейчас у нас есть достаточно доказательств, чтобы я так считал", - заявил Гарланд на слушаниях в Юридическом комитете Сената США.

По словам Генпрокурора, боевики ЧВК "Вагнера" ответственны за нападения на украинцев на Донбассе.

На вопрос сенатора Линдси Грэма, должны ли США признать ЧВК зарубежной террористической организацией, Гарланд ответил, что этот вопрос находится в компетенции Госдепа США.

"Я считаю, что они (ЧВК "Вагнера" – ред.) является организацией, совершающей военные преступления, организацией, которая наносит ущерб Соединенным Штатам", - заявил Генеральный прокурор.

Гарланд также подчеркнул, что не возражает против признания ЧВК террористической организацией, но сослался в этом вопросе на Государственный департамент.

Ранее сообщалось, что Украина ввела санкции против причастных к ЧВК "Вагнера", а также юридических лиц, которые обеспечивают функционирование боевиков.

Также мы писали, что ЕС ввел новые санкции против лиц и организаций, связанных с ЧВК "Вагнера". В частности, против бойцов, принимавших активное участие в захвате города Соледар в Украине.

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