ЦРУ сумнівається, що Росія може продовжувати наступ в Україні, - Sky News

У Центрально розвідувальному управлінні США сумніваються в здатності Росії продовжувати наступ в Україні темпах, які були на початку війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Як заявив високопоставлений представник ЦРУ, Росія не може вічно продовжувати наступ в тому ж дусі, коли мова йде про шквал атак. За його словами, можливості Росії стають "тупішими" після використання більшої частини розумнішої зброї.
Він також додав, що наступ в Донецькій області може тривати до кінця літа. Але невеликі локальні успіхи обійдуться Росії дорогою ціною.
Нагадаємо, раніше глава британської розвідки Річард Мур заявив, що російські війська "ось-ось видихнуться", що дасть Україні можливість перейти в контрнаступ.
Крім того, в MI6 підкреслили, що Росія втратила половину своїх шпигунів в європейських країнах після масової висилки дипломатів.
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