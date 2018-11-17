У ЦРУ вважають, що наказ убити Хашкаджи віддав наслідний принц Саудівської Аравії, - TWP

Фото: Мухаммед бен Сальман Аль Сауд (twitter.com/KelabeM)

ЦРУ зробила висновки на основі декількох джерел, серед яких телефонний дзвінок журналісту

Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США зробило висновок, що наказ на вбивство журналіста Джамаля Хашкаджи віддав наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування The Washington Post.

Видання повідомляє, що ЦРУ зробила свої висновки на основі декількох джерел, серед яких телефоный дзвінок брата наслідного принца Халіда бен Сальмана, що є послом Саудівської Аравії в США. Він дзвонив Хашкаджи і заявляв, що той повинен з'явитися в консульство Саудівської Аравії в Стамбулі для отримання документів, і запевняв його, що це безпечно.

Також співрозмовники видання уточнили, що досі невідомо, чи знав Халід бен Сальман, що журналіст буде убитий. Але джерела, знайомі із змістом дзвінка, який був перехоплений розвідкою США, повідомили, що дзвонив він Хашкаджи за вказівками свого брата.

Прес-секретар посольства Саудівської Аравії в США Фатіма Бешен заявила, що посол і журналіст ніколи не обговорювали "що б то ні було пов'язане з поїздкою до Туреччини". Вона вважає, що передбачувані висновки ЦРУ "є неправдивими".

"Ми чули і продовжуємо чути різні теорії, не бачачи підтвердження цих спекуляцій", - додала Бешен.

Нагадаємо, турецькі слідчі спростували версію Саудівської Аравії про вбивство Хашкаджи. У Туреччині спростували висновки саудівської прокуратури про те, що журналіст помер від смертельної дози наркотиків.