Израиль увеличил мобилизацию военных на фоне угроз со стороны Ирана
Армия обороны Израиля усиливает свою систему противовоздушной обороны. Для этого решили мобилизовать дополнительных военных.
Об этом заявил представитель ЦАХАЛ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Призыв резервистов последовал после угроз Ирана отреагировать на предполагаемое убийство Израилем Мохаммеда Резы Захеди, самого высокопоставленного чиновника КСИР в Сирии.
Также во время удара погиб его заместитель, пять других офицеров КСИР и по крайней мере один член Хезболлы.
СМИ пишут, что Израиль находится в состоянии повышенной готовности к возможному ответу Ирана.
Что предшествовало
Город Дамаск в Сирии попал под ракетные обстрелы два дня назад. Удар пришелся на консульство Ирана. СМИ сообщали о гибели генерала КСИР Мохаммада Захеди.
Он был иранским военачальником, бригадным генералом. Также он был командующим Сухопутных сил Корпуса стражей Исламской революции с июля 2006 по июль 2008 года.
Его имя было занесено в так называемый "черный список" ООН из 15 высокопоставленных военных и политических деятелей Ирана, которых подозревают в причастности к разработке ядерной и ракетной программ Тегерана, и которым запрещен выезд за пределы Ирана.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.