ГПСУ о фейке Путина: попыток прорыва границы не фиксировали

Госпогранслужба не фиксировала попыток прорыва украинской границы со стороны россиян. Информация российского диктатора Владимира Путина оказалась фейковой.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Реакция ГПСУ

Демченко прокомментировал слухи о том, что россияне якобы прорвали границу и зашли в Украину с территории Курской области.

"У меня нет подтверждения такой информации. По направлениям, где находятся пограничные подразделения, попыток прорыва не фиксировалось", - отметил он.

Дополнительно российские провоенные паблики начали постить населенные пункты, где, по словам Путина, якобы произошел прорыв нашей границы. В частности, они утверждали, что россияне "зашли в село Новенькое Сумской области".

Фото: Новенькое на карте (нажмите, чтобы увеличить)

Демченко тоже отрицал эту информацию, указав, что на этом участке попыток прорыва границы не фиксировалось.

Реакция военных

Офицер ВСУ Дмитрий Лиховой отметил, что информация россиян о массовом заходе на территорию Украины не соответствует действительности.

Он рассказал, что украинские защитники сегодня, 19 февраля, не дали российскому подразделению продвинуться в сторону границы Украины на дирекции Николаево-Дарьино (село в Курской области) - Журавка (село в Сумской области).

Фото: Николаево-Дарьино и Журавка на карте (нажмите, чтобы увеличить)

"Попытка успеха не имела. Основания для паники отсутствуют. Вооруженные силы Украины продолжают ведение оборонной операции в Курской области России, уничтожая врага и удерживая несколько сотен квадратных километров территории страны-агрессора", - добавил Лиховой.