TikTok будет блокировать в Украине каналы с российской дезинформацией

"Сейчас Центр проводит ряд мер с целью блокирования указанных выше страниц на территории Украины", - говорится в сообщении ведомства.

В ЦПД также обратились к украинцам, пользующимся TikTok, сообщать о каналах, ведущих подрывную деятельность против Украины.

"Если вам известны TikTok-каналы, которые ведут подрывную деятельность против Украины и вы хотите присоединиться к очистке украинского информационного пространства от российского мусора, присылайте ссылку на вражеские ресурсы по электронному адресу cpd@rnbo.gov.ua", - подчеркнули в Центре.

Ранее в ЦПД опубликовали список каналов, занимающихся распространением вражеской пропаганды. Просмотреть список можно ЗДЕСЬ.

Блокировка TikTok

В прошлом году многие страны заговорили о запрете TikTok. Ограничить использование соцсети планируется в Британии, США, Австралии, Ирландии, Нидерландах и других странах. В том числе в некоторых странах хотят внести запрет на использование приложения государственными служащими.

6 марта стало известно, что законодатели внесли в Конгресс США законопроект, который потребует от китайской компании ByteDance отказаться от TikTok во избежание запрета видеоприложения на территории страны.

Глава Белого дома Джо Байден, со своей стороны, заявил о готовности подписать законопроект об ограничении работы соцсети.

Позже стало известно, что законодатели Палаты представителей Конгресса США поддержали законопроект, который может запретить применение TikTok на территории страны.

Почему соцсети грозит блокировка и коснется ли это Украины – читайте в материале РБК-Украина.

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