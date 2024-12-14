В ЦПД прокомментировали участие войск Северной Кореи в штурмах в Курской области

Украинцев просят не спешить с выводами относительно участия войск Северной Кореи в штурмах оккупантов в Курской области. Потому что корейцы также имеют свойство "заканчиваться".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.
"По состоянию на сейчас не стоит кратно преувеличивать ситуацию с КНДРовцами в Курской области", - говорит он.
Военный не спорит с тем, что действительно их готовили к введению в бой в качестве пехоты в российских подразделениях, но исключительно для количества, и подвозили к линии, на которой россияне ведут штурмовые действия.
"Сейчас много слухов о "корейцах, которые не заканчиваются". Они заканчиваются, даже очень. Более точная информация об их участии в боях будет позже", - отметил Коваленко.
Украинские войска уже четыре месяца ведут наступление в Курской области, заняв большое количество территорий региона. В частности, во время наступления ВСУ в Курской области потери Украины были фактически вдвое меньше, чем у россиян.
Сейчас российские войска при поддержке солдат КНДР пытаются отбить ранее занятые позиции украинскими военными в Курской области. О том, что КНДР может отправить свои регулярные войска в Украину в поддержку российских солдат стало известно в начале октября.
На днях в Пентагоне сообщали, что военные Северной Кореи все еще находятся на территории Курской области России. Они не участвовали в боевых действиях, но находятся в готовности вступить в бой в любой момент.
А 14 декабря в ГУР заявили, что в ближайшее время войска КНДР начнут штурмовать позиции украинских военных в Курской области. Подготовка к этому уже ведется.
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