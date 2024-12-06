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В ЦПД объяснили, зачем РФ готовит новое "наступление на Херсон"

Херсон, Пятница 06 декабря 2024 11:00
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В ЦПД объяснили, зачем РФ готовит новое "наступление на Херсон" Фото: в ЦПД объяснили, зачем РФ готовит новое "наступление на Херсон" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

России понадобилось так называемое "наступление на Херсон" для повышения ставок. Кремль планирует "торговать" этой "угрозой" перед США, как и ударом "Орешником" по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

По его словам, путинисты пытаются раздуть и выставить как условие угрозу Запорожской и Херсонской областям так, чтобы в США в серьезность их намерений поверили.

"Этот бред озвучивает Лавров в интервью Такеру Карлсону, а армия России показательно тренируется форсировать Днепр на полигонах и готовится к активным действиям на Херсонщине и в Запорожской области. Россияне стремятся "торговать" этой угрозой, так же, как и "Орешником" в своей стратегии повышения ставок", - отметил военный.

В то же время, как отмечает Коваленко, Украина понимает угрозы и имеет собственное противодействие.

Что известно о "наступлении на Херсон" россиян

В начале декабря РБК-Украина со ссылкой на собственные источники писало, что кроме наступления на Запорожье россияне могут в ближайшее время осуществить еще одну операцию - с целью наступления на Херсон, форсировав Днепр, ведь все мосты в направлении этого города разрушены или повреждены.

На днях в ВСУ рассказали, что российские военные пытаются закрепиться на островной зоне вблизи Херсона. Враг постоянно проводит штурмы на направлении. В частности, для этого Россия собрала 300 лодок. Кроме того, РФ атаками по гражданским в Херсоне тренирует своих операторов дронов.

Добавим, что ранее партизаны уточняли, что подобные попытки захватчиков зачастую неуспешны, поскольку оккупанты тонут, пытаясь высадиться на островах Днепра.

Напомним, ранее фиксировалась подготовка РФ к подобным действиям. Россияне массово изымали лодки у гражданских в Херсонской области, а также перебрасывали старую технику и мобилизованных в Херсонскую и Запорожскую области.

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