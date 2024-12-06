Фото: в ЦПД объяснили, зачем РФ готовит новое "наступление на Херсон" (Getty Images)

России понадобилось так называемое "наступление на Херсон" для повышения ставок. Кремль планирует "торговать" этой "угрозой" перед США, как и ударом "Орешником" по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

По его словам, путинисты пытаются раздуть и выставить как условие угрозу Запорожской и Херсонской областям так, чтобы в США в серьезность их намерений поверили. "Этот бред озвучивает Лавров в интервью Такеру Карлсону, а армия России показательно тренируется форсировать Днепр на полигонах и готовится к активным действиям на Херсонщине и в Запорожской области. Россияне стремятся "торговать" этой угрозой, так же, как и "Орешником" в своей стратегии повышения ставок", - отметил военный. В то же время, как отмечает Коваленко, Украина понимает угрозы и имеет собственное противодействие.