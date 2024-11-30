Россияне в оккупированной Херсонской области массово изымают лодки у гражданских, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

По данным информационного ресурса, враг предпринял ответные действия без обоснований и объяснений. Если раньше людей убеждали отдать плавотельное средство на нужды так называемой "СВО", то в течение последних дней россияне "устроили настоящую облаву на частные домохозяйства".

"Отбирают не только катера или рыболовные лодки, уже резиновые надувные лодки. Таким образом кремлевские войска пытаются решить дефицит плавсредств в своих рядах", - пояснили в ЦНС.

Также в Центре национального сопротивления отметили, что похожее происходило примерно год назад и тоже на территории Херсонской области. Тогда изъятые лодки оккупанты "официально" передали на баланс подразделений армии РФ.