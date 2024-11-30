Россияне в оккупированной Херсонской области массово изымают лодки у гражданских, - ЦНС
На территории временно оккупированной части Херсонской области россияне начали забирать лодки у гражданских. Причем процесс извлечения носит массовый характер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
По данным информационного ресурса, враг предпринял ответные действия без обоснований и объяснений. Если раньше людей убеждали отдать плавотельное средство на нужды так называемой "СВО", то в течение последних дней россияне "устроили настоящую облаву на частные домохозяйства".
"Отбирают не только катера или рыболовные лодки, уже резиновые надувные лодки. Таким образом кремлевские войска пытаются решить дефицит плавсредств в своих рядах", - пояснили в ЦНС.
Также в Центре национального сопротивления отметили, что похожее происходило примерно год назад и тоже на территории Херсонской области. Тогда изъятые лодки оккупанты "официально" передали на баланс подразделений армии РФ.
Напомним, недавно стало известно, что РФ продолжает изымать недвижимость украинских и других бизнесменов на территории временно оккупированного Крыма. В частности, начиная с 2024 года "национализировано" минимум 1200 объектов.
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