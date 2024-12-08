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В ЦПД оценили, повлияет ли крах режима Асада в Сирии на войну в Украине

Киев, Воскресенье 08 декабря 2024 14:59
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В ЦПД оценили, повлияет ли крах режима Асада в Сирии на войну в Украине Фото: Башар Асад и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Свержение режима Башара Асада в Сирии не повлияет на войну в Украине. Но Кремль потерял одну из своих зон влияния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

"Россия потеряла ключевую зону влияния на Ближнем Востоке, включая логистические базы", - отметил Коваленко.

По его мнению, причиной фиаско России в Сирии стало уничтожение ЧВК "Вагнера" и ее бывшего главаря Евгения Пригожина.

"Именно Пригожин годами выстраивал систему влияния России на Ближнем Востоке и в Африке. Сирия была ключом к Африке благодаря базам РФ и выходу флота в Средиземное море", - считает руководитель ЦПД.

По его мнению, роль России в Африке будет ослабевать. Коваленко добавил, что РФ пытается обвинить Иран в потере Сирии.

Руководитель ЦПД считает, что крах режима Асада в Сирии вряд ли повлияет на войну в Украине.

"Многие говорят, что Россия теперь сконцентрирует силы для войны в Украине. Они и так перегревают экономику для войны в 2025 году, но протянуть в долгую без непопулярной мобилизации они уже не смогут. И Сирия никак не влияет на способность РФ в нашей войне", - отметил Коваленко.

Крах режима Асада

Сегодня, 8 декабря, в Сирии был официально свергнут режим Башара Асада, который управлял страной более 20 лет. Сирийские повстанцы вошли в Дамаск, захватили здания государственных СМИ и госучреждения.

Известно, что Асад сбежал из Дамаска. По сообщениям СМИ, он вылетел из столицы Сирии российским самолетом. Reuters предполагает, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе. Однако подтверждения этого нет.

Тем временем Израиль перекинул войска в буферную зону на границе с Сирией. Также армия Израиля нанесла удары по авиабазам на юге Сирии.

Больше о том, что происходит в Сирии - узнайте в материале РБК-Украина.

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