В ЦПД анонсировали "удачные действия" ВСУ в Курской области

"Путин приказал руководителю ФСБ Бортникову исправлять собственные ошибки и воевать за Курскую область. Дюмин (заместитель министра обороны РФ, - ред) не справился уже с задачей выиграть эту битву для РФ до октября. Но значительную роль сейчас в боях в Курской области со стороны РФ играет ФСБ. Именно они, по мнению в Кремле, провалились и допустили потерю части Курской области", - рассказал он.

Поэтому, по словам Коваленко, сейчас от ФСБ требуют нести главные потери в боях и это единственный шанс Бортникова не потерять кресло.

"Между тем Силы обороны продолжают удачные действия в Курской области. Пока без деталей", - заинтриговал военный.