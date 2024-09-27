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ФСБ не может наладить координацию с военными РФ в Курской области, - ISW

Пятница 27 сентября 2024 05:05
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ФСБ не может наладить координацию с военными РФ в Курской области, - ISW Фото: ФСБ не может наладить эффективную координацию с Вооруженными силами РФ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) пытается координировать боевые задачи с российскими военными, несмотря на то, что контролирует антитеррористическую операцию против украинского "вторжения" в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В отчете ссылаются на публикацию в российском оппозиционном издании "Новая газета Европы", которое идентифицировало военнослужащего спецназа ФСБ, погибшего в боях в Курской области в августе 2024 года. Эта информация подтверждает, что на территории области воюют элементы спецназа ФСБ РФ.

По данным издания, один из офицеров спецслужбы поставил перед спецназом, в частности бойцами групп "Альфа" и "Вымпел", задачу выявить и уничтожить украинские диверсионно-разведывательные группы в Курской области. В то же время, офицер заявил, что указанные группы спецназовцев плохо приспособлены для ведения комбинированных боев с применением тяжелой техники против регулярных вооруженных сил.

В ISW напомнили, что спецназ ФСБ обычно проводил контртеррористические операции против небольших террористических групп и, вероятно, не имеет достаточной подготовки и оборудования, необходимого для противостояния подразделениям ВСУ, которые проводят комбинированные атаки.

Другой приближенный к российским спецслужбам источник сообщил "Новой газете в Европе", что Центр спецопераций ФСБ не имеет "общей связи" с российскими военными частями и что до сих пор отсутствует совместный штаб для координации боевых задач между ФСБ и российскими военными.

В отчете напомнили, что 9 августа российский диктатор Владимир Путин поручил ФСБ провести контртеррористическую операцию в Белгородской, Брянской и Курской областях после начала украинского вторжения в Курскую область 6 августа. Однако впоследствии продолжил поручать дублирующие задачи Министерству обороны, ФСБ и Росгвардии России.

Аналитики ISW отметили, что Кремль и российское военное командование пытались создать слаженную и эффективную структуру командования и управления (С2) при реагировании на украинское "вторжение" в Курскую область. Однако до сих пор остается неясным, какие обязанности относятся к компетенции контртеррористической операции ФСБ либо Координационного совета Минобороны.

"ISW ранее оценивал, что дублирование задач и слабые структуры С2, скорее всего, и в дальнейшем будут создавать трения между ФСБ и Минобороны России", - отмечается в отчете Института изучения войны.

Операция ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины начали операцию в Курской области 6 августа. К концу месяца украинские военные взяли под контроль 100 населенных пунктов региона, а также взяли в плен несколько сотен российских военных.

Это позволило отвлечь около 40 тысяч российских военных с разных направлений фронта в Украине.

Путин приказал руководству армии освободить оккупированные районы области до 1 октября.

В начале сентября российские военные перешли в наступление, но оно до сих пор не увенчалось успехом и может окончиться грандиозным провалом.

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