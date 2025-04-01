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Нынешний март стал самым теплым в истории Киева

Фото: Погода в Киеве в марте 2025 года была самой теплой в истории (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среднемесячная температура воздуха в марте 2025 года в Киеве составила 7,4 градусов тепла и на 4,9 градусов превысила климатическую норму. Месяц стал самым теплым в рейтинге наблюдений в столице с 1881 года.

По данным климатологов, в течение первой половины месяца было установлено 15 температурных рекордов.

Холоднее всего в столице было 18 марта, когда минимальная температура под утро снизилась до 4,3 градусов мороза, а теплее всего - 7 марта, когда максимальная температура после полудня достигла 20,2 градусов тепла.

Осадков на проспекте Науки выпало 37 мм, или 93% климатической нормы.

Погода в Киеве

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, 2024 год стал самым теплым в столице за время проведения наблюдений. Среднегодовая температура 2024 года в столице составила 11,4 градусов тепла, что на 2,4 градусов выше климатической нормы. Он стал самым теплым в столице за время проведения наблюдений.

Метеорологическая весна в Киеве началась 28 февраля. Метеорологическая зима оказалась самой короткой в столице за время проведения наблюдений, за исключением зимы 2019-2020 гг., когда она вообще не наступала. Она началась 4 февраля и закончилась 27 февраля, длилась 24 дня, что на 68 дней меньше средних многолетних показателей.

 

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