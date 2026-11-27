Рост потерь личного состава агрессора Фирсов объясняет количеством дронов. По его словам, враг пытается захватить территорию, а это возможно только из-за пехотных штурмов. В начале войны россияне наступали большими группами по 30-50 человек, потом их становилось все меньше, а сейчас это двое, трое, четверо.

По словам Фирсова, у командира бригады или батальона на пункте управления есть экраны, где постоянно видно, кто и куда двигается. Для этого есть разведывательные дроны и ударные FPV, которые, по его словам, могут догнать практически любого.

Фирсов напомнил, что в конце 2023 года президент озвучил план изготовить примерно миллион дронов. По его оценке, только в этом году в Украине произведут около 8-9 миллионов дронов. Он уточнил, что это только воздушные FPV, без бомберов, крыльев и перехватчиков, а других типов дронов еще больше. По словам военного, сейчас это работает в пользу Украины, поскольку позволяет контролировать линию столкновения и препятствовать продвижению противника.