Мэрия Умани согласовала с Израилем партнерский план развития города

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Умани.

Отмечается, что во время визита на всех встречах высокопоставленная израильская сторона выразила полную поддержку мэру Умани Ирине Плетневой и ее команде, одобрила проект развития города - «Историко-архитектурный опорный план города Умани Черкасской области», предложенный мэром, и выразила готовность принять участие в его практической реализации.

Министры правительства Израиля при этом возлагаются на мысль и позицию главного раввина Умани Якова Джана, являющегося единственным представителем хасидов г. Умань. Главный раввин Умани, в свою очередь, полностью поддерживает "Историко-архитектурный опорный план города Умань Черкасской области", который базируется на проекте Президента Украины "Маленький Иерусалим", презентованном еще в 2020 году.

С украинской стороны в визите приняли участие мэр города Умань Ирина Плетнева, Алена Гудзовская, директор КП «Центр развития и инвестиций», Олег Ганич – первый заместитель мэра Умани и помощник местного депутата, бизнесмен Иван Гученко.

Украинскую делегацию в Израиле приняли на очень высоком уровне – министр культуры и спорта Израиля Мики Зоар, министр по делам религий Михаил Малкиэли, министр внутренних дел Моше Арбель, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, министр экономики Израиля Нир Баркат, главный раввин брацлавского в иудаизме Шалом Аруш и другие.

Также во встречах приняли участие главный раввин города Умани Яков Джан, представитель Еврейского национального фонда ("Керен Кайемет ле-Исраэль", КАКАЛ) Михаил Пинто, Председатель фонда WI CC ("Международный координационный центр"), вице-Президент АНУ Нахман (Джозеф) Стейнберг.

Делегация г. Умань также посетила Кнессет Израиля, ряд государственных и общественных учреждений. На встречах и переговорах рассматривался широкий спектр вопросов социально-экономического и культурно-гуманитарного развития города Умани, роли в этом процессе еврейской общины и государства Израиль.

"Меня сильно беспокоит ситуация, которая сейчас сложилась в Украине и городе Умани. Я безусловно поддерживаю план развития города Умань, предложенный мэром и ее командой, главным раввином города, и волнуюсь о том, что предпринимаются попытки высокопоставленных чиновников в Украине сорвать его реализацию. Также надеюсь на более четкое понимание и более активное сотрудничество в этом вопросе со стороны Министерства культуры Украины", - заявил министр культуры и спорта Израиля Мики Зоар.



Со своей стороны главный раввин брацлавского направления хасидизма в иудаизме Шалом Аруш отметил, что необходимо поддерживать и развивать город Умань как уникальное и символическое место для хасидизма, священное для многих евреев по всему миру.

"Я полностью доверяю Главному раввину Умани Якову Джану и поддерживаю план городской администрации по историко-архитектурному развитию города. Со стороны общества мы готовы участвовать в реализации этого плана", - добавил он.

Министр культуры Израиля дал поручение о создании Межведомственной украинско-израильской комиссии по регулированию паломничества в г. Умань, задачей которой станет развитие сотрудничества в сфере культуры между сторонами и управление микрорайоном паломничества. Стороны также решили продолжить и укрепить диалог в ближайшее время практическими задачами и проектами.