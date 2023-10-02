ЦНАУ в трех областях Украины оборудуют солнечными электростанциями

Реализация инициативы запланирована на 2024 - 2026 годы в трех областях: Ивано-Франковской, Житомирской и Одесской. Установка солнечных систем позволит обеспечить автономное электроснабжение сервисных центров, что в свою очередь позволит своевременно предоставлять услуги населению и снизить нагрузку на централизованные источники поставок.

Внедрять проект будут корейская компания Topinfra и общественная организация "Экоклуб", поддержку также предоставит Корейский институт развития технологий (KIAT).

Программа включает проведение энергоаудита, обучение энергоменеджменту, модернизацию электросетей в зданиях и установку солнечных панелей с накопителями энергии. Реализация проекта позволит снизить затраты на электроэнергию и обеспечит надежность энергоснабжения этих объектов инфраструктуры.

Как отметили в пресс-службе, успешная реализация проекта позволит масштабировать его на другие регионы, что станет дополнительным шагом на пути создания устойчивой и распределенной энергетической системы Украины.

Подготовка к зиме

Напомним, глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в сентябре ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась по сравнению с последними жаркими неделями августа, когда "Укрэнерго" было вынуждено брать аварийную помощь из европейских стран.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий также сказал, что во время этой зимы могут быть проблемы, связанные с массированными обстрелами. Но энергосистема не развалится и будет работать.