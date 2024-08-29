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В ЦНАП будут предоставлять больше социальных услуг: кто может обратиться

Фото: Предоставление услуг в ЦНАП Киева (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Ольга Маджумдар

В центрах административных услуг расширили список социальных услуг, которые могут получить украинцы. Это упрощает взаимодействие с разными государственными учреждениями.

Какие новые услуги появились у ЦНАП и кто может за ними обратиться, в комментарии РБК-Украина объяснила директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай.

2 августа 2024 года правительство внесло изменения в распоряжение Кабинета Министров Украины № 523-р "Некоторые вопросы предоставления административных услуг через центры предоставления административных услуг", расширив перечень социальных услуг, которые можно получить в ЦНАП, отмечает Наталья Шамрай.

Это сделано с тем, чтобы все категории граждан могли удобно и быстро оформлять важные услуги в одном месте.

"Теперь в ЦНАПах по всей Украине можно встать на учет для получения санаторно-курортного лечения или компенсации его стоимости для находившихся в плену из-за вооруженной агрессии против Украины", - рассказывает специалист.

Люди, имеющие право на льготу, а также члены их семей или опекуны, смогут внести свои данные в Реестр льготников.

"Кроме того, в ЦНАПах можно обратиться за назначением временной помощи на детей, относительно которых установлен факт отсутствия родительской опеки и которые временно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью или детский дом семейного типа, "Ребенок не один", - добавляет Наталья Шамрай.

Еще одна новая услуга – возможность обратиться за назначением ежемесячной денежной компенсации для учащихся учебных заведений на территориях радиоактивного загрязнения и детей с инвалидностью, связанной с последствиями Чернобыльской катастрофы, которые не питаются в столовых.

Напомним, мы писали, как оформить субсидии в ЦНАП и какие документы нужны.

Также мы рассказывали о топ-5 услугах, за которыми больше всего обращаются в ЦНАП летом.

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