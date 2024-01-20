На гражданском аэродроме в Сочи заметили самолет А-50. Такой недавно уничтожили ВСУ

Отмечается, что А-50 был замечен на гражданском аэродроме в Сочи. Авторы Telegram-канала добавляют, что информацию о посадке А-50 опубликовали с задержкой для безопасности людей, которые сделали фото. То есть точно неизвестно, когда А-50 сел в Сочи.

Информацию о самолете передали Вооруженным силам Украины.

"В связи с этим аэродром в Сочи превращается в законную военную цель для ВСУ. Туристам и командировочным на заметку", - говорится в сообщении.

Уничтожение самолета А-50

Напомним, 14 января ВСУ сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50 и подбили Ил-22. Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявляла, что уничтожение самолета радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного командного пункта Ил-22 может отсрочить будущие ракетные удары.

В то же время спикер Воздушных сил Юрий Игнат считает, что это вряд ли серьезно повлияет на возможности врага наносить массированные удары.

По данным ГУР Минобороны, у России есть еще до десяти самолетов А-50 двух разных модификаций.