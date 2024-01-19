Сколько у России осталось "на ходу" модификаций А-50: ответ Юсова
У России осталось до десяти самолетов А-50 двух различных модификаций. В то же время страна-террорист не имеет возможности производить новые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.
Реакция на сбитие А-50 и повреждение Ил-22
"Реакцию можно сравнить с реакцией на уничтожение крейсера "Москва". Это также очень знаковые события и действия украинских Сил обороны очень успешные. Отрицание, замалчивание и признание", - рассказал Юсов.
По словам представителя ГУР, враг еще не скоро сможет восстановить поврежденный Ил-22. В частности возвращаться на прежние позиции террористы также не планируют из-за страха снова попасть под огонь Сил обороны и Воздушных сил.
"Но да, понятно, что определенные запасы еще, в частности этим модификаций самолетов, у них есть меньше десятка", - пояснил Юсов.
Сколько "на ходу"
Как рассказал Юсов, в России еще осталось менее десятка самолетов А-50, в частности его модификаций.
"Собственно, минусуем эти, о которых упомянули (поврежденный Ил-22 и А-50 в Беларуси, - ред.) и важный факт Россия потеряла возможность производить такие самолеты. Потеря каждой такой единицы - не восстанавливаемая. Это огромная потеря, если говорить о суммах средств. Но кроме этого и то, что они не могут вернуть на поле боя", - пояснил Юсов.
Ликвидация самолета А-50
14 января ВСУ сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50 и подбили Ил-22. Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявляла, что сбитие самолетов радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного командного пункта Ил-22 может отсрочить будущие ракетные удары.
В то же время пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что ущерб А-50 и повреждение Ил-22 вряд ли серьезно повлияет на возможности врага наносить массированные удары.
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