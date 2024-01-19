Сколько у России осталось "на ходу" модификаций А-50: ответ Юсова

У России осталось до десяти самолетов А-50 двух различных модификаций. В то же время страна-террорист не имеет возможности производить новые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

Реакция на сбитие А-50 и повреждение Ил-22

"Реакцию можно сравнить с реакцией на уничтожение крейсера "Москва". Это также очень знаковые события и действия украинских Сил обороны очень успешные. Отрицание, замалчивание и признание", - рассказал Юсов.

По словам представителя ГУР, враг еще не скоро сможет восстановить поврежденный Ил-22. В частности возвращаться на прежние позиции террористы также не планируют из-за страха снова попасть под огонь Сил обороны и Воздушных сил.

"Но да, понятно, что определенные запасы еще, в частности этим модификаций самолетов, у них есть меньше десятка", - пояснил Юсов.

Сколько "на ходу"

Как рассказал Юсов, в России еще осталось менее десятка самолетов А-50, в частности его модификаций.

"Собственно, минусуем эти, о которых упомянули (поврежденный Ил-22 и А-50 в Беларуси, - ред.) и важный факт Россия потеряла возможность производить такие самолеты. Потеря каждой такой единицы - не восстанавливаемая. Это огромная потеря, если говорить о суммах средств. Но кроме этого и то, что они не могут вернуть на поле боя", - пояснил Юсов.

Ликвидация самолета А-50

14 января ВСУ сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50 и подбили Ил-22. Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявляла, что сбитие самолетов радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного командного пункта Ил-22 может отсрочить будущие ракетные удары.

В то же время пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что ущерб А-50 и повреждение Ил-22 вряд ли серьезно повлияет на возможности врага наносить массированные удары.