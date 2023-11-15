Все ужасы войны. Как сейчас живет Херсонщина после оккупации и подрыва Каховской ГЭС

Херсонщина продолжает переживать ужасы войны. Люди, пережившие оккупацию и затопление в результате подрыва Каховской ГЭС, теперь подвергаются усиленным обстрелам со стороны россиян.

РБК-Украина рассказывает, как живут местные жители на прифронтовых территориях Херсонщины и в какой помощи они нуждаются больше всего.

"Нас пытаются cравнять с землей"

В Херсонской области в зону подтопления после подрыва Каховской ГЭС попали 20-30 тысяч домов. Теракт на дамбе повредил или разрушил жилье тысяч херсонцев. А теперь местные жители подвергаются усиленным обстрелам.

В последние недели ситуация на Херсонщине стала намного напряженнее – россияне стреляют из всего: артиллерия, ракеты, УАБы (управляемые авиационные бомбы, – ред.). Люди говорят, что россияне стреляют без разбора.

"Сейчас очень усилились обстрелы. Нас месят, ровняют с землей. Мне кажется, что это россияне нам мстят так, что мы их не приняли. Но, несмотря на эти обстрелы, мы не сдаемся. Вот этой ночью тот край Белозерки обстреляли градами, били фосфором. Но и мы не такое переживали", – рассказывает жительница поселка Белозерка Инна.

По ее словам, люди очень благодарны всем, кто приезжает и помогает.

"Мы люди открытые, стараемся всех встречать с улыбкой. Но если ее убрать, то хочется плакать. Но мы выстоим", – говорит она.

Фото: Последствия обстрелов Херсона (РБК-Украина)

Вдоль дороги в населенные пункты видны следы войны – воронки от снарядов, следы от пуль и осколков на стенах домов, разрушенные и изуродованные здания.

"Жизнь рядом с линией столкновения тяжелая. Обстрелы могут начаться в любой момент и ты до последнего не знаешь, куда прилетит очередной снаряд, выпущенный врагом. Работы в таких регионах практически нет, фермеры пытаются возобновить свою деятельность, однако это сложный процесс", – рассказывает Анатолий Дзюбенко, волонтер и председатель благотворительного фонда "Я помогаю", который недавно вернулся из Херсонщины.

Фото: Руководитель фонда "Я помогаю" Анатолий Дзюбенко (предоставлено РБК-Украина)

Он объясняет: часть людей вообще не выезжали из Херсонской области с начала полномасштабной войны, часть выезжали и вернулись, потому что не смогли найти работу, а деньги заканчивались и нужно было как-то жить дальше. Дома им по крайней мере не нужно снимать жилье.

Фото: Следы войны в Херсонской области (РБК-Украина)

Как люди пережили оккупацию и освобождение

Местная жительница поселка Калиновское Лариса показывает здание полуразрушенной школы, где до войны работала учительницей. Это ее родная школа, где она сама училась ребенком.

"После учебы я вернулась сюда и посвятила работе с детьми 42 года жизни. До полномасштабной войны работала воспитательницей по подвозу детей. Хорошо помню, как 24 февраля в 6 часов утра я собиралась на работу, и тут звонит наш директор: "Отбой, подвоза не будет, началась война". Это было очень страшно. Особенно когда узнала, что бомбят Киев, а потом – что россияне уже приблизились к Херсону. Мы надеялись, что нас обойдет", – вспоминает женщина.

Но уже 9 марта оккупанты вошли в село и сразу начали размещаться в домах местных, покинувших поселок. Значительная часть людей успела уехать – преимущественно молодежь и дети.

"У нас тогда жила внучка, мы тоже передали ее родителям на запад Украины. А я осталась – у меня мама, ей 84 года, она лежачая. А транспорта собственного у нас нет, как бы я ее вывезла", – вспоминает Лариса.

Она хорошо помнит, как село освободили.

"Сначала зашли наши ребята, разведчики. Это было где-то в 12 часов дня. Они повесили украинский флаг на дом культуры и школу. А после 4 часов уже зашла другая бригада. После всего, что мы пережили, мы не могли поверить, что это на самом деле. Все село встречало, плакали, радовались, обнимали и целовали наших ребят", – делится воспоминаниями она.

Фото: Изувеченные обстрелами здания в Херсонской области (РБК-Украина)

Вода в домах доходила до крыш

О подрыве дамбы Каховской ГЭС Лариса из Калиновского узнала, когда ехала с детьми в Николаев.

"Мы думали, что до нас вода не дойдет. Но уже 7-8 июня вода начала прибывать. Многие улицы нашей общины вместе с домами, которые были ближе к реке, пострадали. Вода была в домах, у некоторых доходила аж под крышу". В них потом отпала вся штукатурка, остался голый кирпич", – рассказывает Лариса.

По словам женщины, им очень помогла государственная программа "Пліч-о-пліч" – по ней восстанавливать жилье помогают Винницкая, Черкасская, Днепропетровские области.

"Особенно благодарны общественной организации "Проліска", которые сразу, как сошла вода, предоставляли стройматериалы. А еще было много международной помощи. Многие тогда нам помогали. Особенно важно, что подвозили воду – в скважинах и колодцах она непригодна для питья. Сейчас также привозят питьевую воду, по 20 тонн", – отмечает жительница Калиновского.

К зиме людям в населенном пункте очень нужна помощь: дрова, уголь. Раньше люди могли приобрести дрова, потому что лесхоз работал. Но теперь все заминировано и местные боятся туда ходить.

Фото: Инна из поселка Белозерка помогала с эвакуацией односельчан во время затопления (РБК-Украина)

В селе Белозерка также повсюду следы войны. Жительница Инна показывает улицу, несколько месяцев назад находившуюся под водой.

"Помню, как утром включила новости и узнала, что ночью взорвали дамбу. А уже совсем скоро постепенно начала подниматься вода. И нас в селе были дежурные, мы отслеживали ситуацию. И когда вода была очень близко, мы начали помогать эвакуировать тех, кто самостоятельно не мог этого сделать. Делала это полиция, мы помогали", – вспоминает она.

Это происходило ночью. Подтапливались дворы, дома. Люди брали с собой только самое необходимое – пакеты и документы. На улице вода доходила под самые крыши. Три дома не выдержали и рухнули.

"Эвакуация была хорошо организована – автобусы, полиция ходила, помогала маломобильным людям эвакуироваться и транспортировала их в более безопасные места, где можно было пожить определенный период. Мы также активно всем помогали", – рассказывает Инна.

Проблемы с логистикой из-за близости к линии фронта

Недавно волонтеры фонда "Я помогаю" ездили в Херсонскую область – в четыре общины: Белозерскую, Калиновскую, Тягинскую и Херсонскую.

“Наш фонд давно работает в прифронтовой зоне. Помогали людям, пострадавшим в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС. Они многое пережили – наступление россиян, оккупацию. Даже после освобождения территорий они не были в безопасности – теракт на дамбе повредил или разрушил их дома. А теперь еще и усиленные обстрелы", – отмечает глава фонда Анатолий Дзюбенко.

Фото: Команда волонтеров фонда "Я помогаю" (предоставлено РБК-Украина)

Он добавляет, что в один населенный пункт трижды в сутки враги могут пустить УАБы, не считая артиллерийских обстрелов. Люди сейчас проживают постоянные обстрелы врага, ведь живут на линии столкновения, когда другая часть Херсонщины еще находится в оккупации.

"Здесь люди больше всего нуждаются в помощи, ведь проживают все сложности войны 24/7. Люди собственными глазами видят результаты каждого прилета, обстрела – разрушенные дома, раненые люди, погибшие и отсутствие ощущения безопасности", – рассказывает он.

Несмотря на то, что эти территории были освобождены, люди нуждаются в помощи и сейчас.

"Здесь трудно найти работу. Да и с логистикой не всегда все хорошо – многие боятся сюда заезжать из-за близости к линии фронта. Именно поэтому мы помогаем этим людям".

Фото: Выдача помощи в Калиновском от фонда "Я помогаю" (предоставлено РБК-Украина)

К таким инициативам часто подключается крупный бизнес – на этот раз фонд передавал помощь, собранную партнерами. В частности, БФ "Твоя опора" и одной из сетей супермаркетов. Это были продукты длительного хранения, средства гигиены и бытовая химия для 470 семей.

Раньше мы рассказывали, как получить деньги на ремонт пострадавшего из-за войны жилья. На приобретение материалов и ремонтные работы могут выделить до 500 тыс. грн.

Также мы писали, когда могут отказать в компенсации за ремонт разрушенного жилья.