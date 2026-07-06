Ценники на овощи и ягоды заметно изменились: что подешевело, а что подорожало

В Украине за последнюю неделю продолжили снижаться цены на большинство овощей, фруктов и ягод. В то же время, отдельные позиции, в частности чеснок, лук, черешня и клубника, наоборот, подорожали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные EastFruit .
Главное:
На прошлой неделе в Украине продолжили дешеветь картофель и большинство овощей нового урожая.
Так, картофель нового урожая подешевел до 12-16 гривен за килограмм против 13-17 гривен неделей раньше. Обычный картофель также стал доступнее - 12-25 гривен вместо 13-45 гривен за килограмм.
Снизились цены и на другие популярные овощи:
Больше всего за неделю подешевела сахарная кукуруза. Если в конце июня качан стоил 33-38 гривен, то теперь его продают по 20-30 гривен.
Несмотря на всеобщее удешевление овощей, отдельные продукты все же выросли в цене.
Так, лук нового урожая подорожал с 16-18 до 18-20 гривен за килограмм.
Заметно возросла стоимость чеснока - с 70-110 до 100-130 гривен за килограмм.
Кроме того, продолжает дорожать пекинская капуста. Ее цена поднялась до 53-57 гривен за килограмм против 50-55 гривен неделей раньше.
Как изменились цены на овощи в Украине за неделю? (данные EastFruit)
В сегменте зелени больше всего подорожал укроп. Его цена выросла со 115-125 до 145-155 гривен за килограмм .
Без изменений остались цены на петрушку (115-125 гривен), салат (70-80 гривен) и рукколу (240-260 гривен).
В то же время дешевле стали:
Как изменились цены на зелень в Украине за неделю? (данные EastFruit)
Ощутимее всего за неделю снизились цены на персики. Если в конце июня их продавали по 100-170 гривен за килограмм, то теперь - по 35-85 гривен.
Также значительно подешевели:
Без изменений остались цены на яблоки, бананы, апельсины и лимоны.
Как изменились цены на фрукты и ягоды в Украине за неделю? (данные EastFruit)
В то же время, отдельные сезонные ягоды стали дороже.
В частности, черешня теперь стоит 80-130 гривен за килограмм против 60-130 гривен неделей раньше.
Клубника тоже начала дорожать. Ее стоимость выросла до 120-160 гривен за килограмм, в то время как в конце июня она стартовала от 105 гривен.
Заметно поднялась и цена на чернику - с 200-230 до 270-350 гривен за килограмм.
Аналитики EastFruit отмечают, что, несмотря на увеличение предложения овощей и фруктов, наибольшим спросом среди покупателей продолжает пользоваться сахарная кукуруза. Кроме того, растет интерес к арбузам, дыням и ягодам, закупаемым для замораживания.
Ранее РБК-Украина писало, что в июле хлеб в Украине может подорожать примерно на 5%. Основной причиной производители называют рост затрат на оплату труда из-за новых требований к бронированию работников. В то же время резкого скачка цен не ожидают, ведь стоимость муки и прогноз урожая зерна остаются относительно стабильными.
Также мы рассказывали, что в июле резкое удорожание молочной продукции не ожидается. По оценкам представителей отрасли, цены на молоко, кефир, масло и твердые сыры должны остаться стабильными, а часть продукции и дальше будет продаваться по акционным ценам.