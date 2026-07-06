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Ценники на овощи и ягоды заметно изменились: что подешевело, а что подорожало

16:39 06.07.2026 Пн
4 мин
В Украине подорожали некоторые овощи из борщевого набора
aimg Татьяна Веремеева
Фото: В Украине дешевеют многие овощи (Getty Images)

В Украине за последнюю неделю продолжили снижаться цены на большинство овощей, фруктов и ягод. В то же время, отдельные позиции, в частности чеснок, лук, черешня и клубника, наоборот, подорожали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные EastFruit .

Главное:

  • Общий тренд: В Украине зафиксировано масштабное переписывание ценников на большинство сезонных овощей, фруктов и ягод.
  • Обвал сезона: Персики и голубика за неделю обесценились почти вдвое.
  • Борщевой набор: Большинство базовых овощей нового урожая стали доступнее, однако один важный ингредиент неожиданно пошел вверх.
  • Цены на зелень: Укроп установил недельный рекорд по подорожанию, тогда как зеленый лук - наоборот, подешевел.
  • Ягодный парадокс: Несмотря на разгар лета, некоторые ягоды начали резко дорожать на рынках и в магазинах.
  • Заготовки на зиму: На рынках зафиксировали массовые закупки определенных ягод и бахчевых для замораживания.

Какие овощи подешевели

На прошлой неделе в Украине продолжили дешеветь картофель и большинство овощей нового урожая.

Так, картофель нового урожая подешевел до 12-16 гривен за килограмм против 13-17 гривен неделей раньше. Обычный картофель также стал доступнее - 12-25 гривен вместо 13-45 гривен за килограмм.

Снизились цены и на другие популярные овощи:

  • белокочанная капуста - с 23-28 до 20-25 гривен за килограмм;
  • свекла - с 20-25 до 17-20 гривен;
  • морковь прошлогоднего урожая - с 45-60 до 43-47 гривен;
  • красные помидоры - с 65-85 до 55-75 гривен;
  • огурцы - с 20-30 до 15-30 гривен;
  • цветная капуста - с 58-65 до 45-55 гривен;
  • кабачки - с 18-22 до 15-25 гривен;
  • баклажаны - со 100-115 до 95-105 гривен.

Больше всего за неделю подешевела сахарная кукуруза. Если в конце июня качан стоил 33-38 гривен, то теперь его продают по 20-30 гривен.

Что стало дороже

Несмотря на всеобщее удешевление овощей, отдельные продукты все же выросли в цене.

Так, лук нового урожая подорожал с 16-18 до 18-20 гривен за килограмм.

Заметно возросла стоимость чеснока - с 70-110 до 100-130 гривен за килограмм.

Кроме того, продолжает дорожать пекинская капуста. Ее цена поднялась до 53-57 гривен за килограмм против 50-55 гривен неделей раньше.


Как изменились цены на овощи в Украине за неделю? (данные EastFruit)

Как изменились цены на зелень

В сегменте зелени больше всего подорожал укроп. Его цена выросла со 115-125 до 145-155 гривен за килограмм .

Без изменений остались цены на петрушку (115-125 гривен), салат (70-80 гривен) и рукколу (240-260 гривен).

В то же время дешевле стали:

  • зеленый лук - 125-135 гривен вместо 130-150 гривен;
  • базилик - 295-310 гривен против 350-370 гривен за килограмм.


Как изменились цены на зелень в Украине за неделю? (данные EastFruit)

Какие фрукты и ягоды подешевели

Ощутимее всего за неделю снизились цены на персики. Если в конце июня их продавали по 100-170 гривен за килограмм, то теперь - по 35-85 гривен.

Также значительно подешевели:

  • голубика - с 480-650 до 300-450 гривен за килограмм;
  • малина - с 200-300 до 150-200 гривен;
  • сливы - со 140-170 до 100-130 гривен;
  • груши - с 65-90 до 45-70 гривен;
  • абрикосы - с 60-110 до 45-120 гривен;
  • черная смородина –-со 160-180 до 120-150 гривен за килограмм.

Без изменений остались цены на яблоки, бананы, апельсины и лимоны.


Как изменились цены на фрукты и ягоды в Украине за неделю? (данные EastFruit)

Какие ягоды подорожали

В то же время, отдельные сезонные ягоды стали дороже.

В частности, черешня теперь стоит 80-130 гривен за килограмм против 60-130 гривен неделей раньше.

Клубника тоже начала дорожать. Ее стоимость выросла до 120-160 гривен за килограмм, в то время как в конце июня она стартовала от 105 гривен.

Заметно поднялась и цена на чернику - с 200-230 до 270-350 гривен за килограмм.

Аналитики EastFruit отмечают, что, несмотря на увеличение предложения овощей и фруктов, наибольшим спросом среди покупателей продолжает пользоваться сахарная кукуруза. Кроме того, растет интерес к арбузам, дыням и ягодам, закупаемым для замораживания.

Ранее РБК-Украина писало, что в июле хлеб в Украине может подорожать примерно на 5%. Основной причиной производители называют рост затрат на оплату труда из-за новых требований к бронированию работников. В то же время резкого скачка цен не ожидают, ведь стоимость муки и прогноз урожая зерна остаются относительно стабильными.

Также мы рассказывали, что в июле резкое удорожание молочной продукции не ожидается. По оценкам представителей отрасли, цены на молоко, кефир, масло и твердые сыры должны остаться стабильными, а часть продукции и дальше будет продаваться по акционным ценам.

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