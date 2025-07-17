Цены будут расти не так быстро: украинский бизнес впервые за год улучшил прогнозы

При этом I квартале бизнес ожидал инфляцию на уровне 11,5%, IV квартале 2024 года - 10,3%, в III квартале - 9,7%, во II квартале - 9,0%.



Доля респондентов, которые считали, что инфляция превысит 15,0%, уменьшилась до 15,0% с 20,1% в предыдущем опросе.



Самым существенным фактором для роста потребительских цен остаются военные действия (отметили 78.4% респондентов).

Кроме того, ожидалось усиление влияния таких факторов, как "цены на мировых рынках" и "доходы населения".

Зато третий квартал подряд ослаблялись оценки относительно влияния курсового фактора.

Существенно ослабли ожидания относительно влияния налоговых изменений - до 26,5% (в I квартале 2025 года - 42,7%).



Квартальный опрос проводился с 30 апреля по 28 мая 2025 года. В опросе приняло участие 661 предприятие из 21 региона (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.