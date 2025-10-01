ua en ru
Цены на золото побили рекорды на фоне шатдауна в США

Среда 01 октября 2025 10:30
Цены на золото побили рекорды на фоне шатдауна в США Фото: фьючерсы S&P 500 и Nasdaq упали на 0,5%
Автор: Маловичко Юлия

На фоне шатдауна в США цены на золото достигли рекордного максимума - 3875 долларов за унцию, установив рекорд третью сессию подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, в среду, 1 октября, фьючерсы на Нью-Йоркских биржах (S&P 500 и Nasdaq) упали на 0,5%, тогда как цены на золото выросли до 3875 за унцию.

В то же время сообщается, что европейские фьючерсы почти не изменились.

Кстати, в этом году золото уже подорожало более чем на 45%, демонстрируя устойчивый спрос со стороны центральных банков и инвесторов.

Цены на другие драгоценные металлы

Значительно выросли на этой неделе и цены на другие драгоценные металлы, поскольку спрос на безопасные активы распространился с золота на платину и серебро.

Спотовая цена серебра в среду выросла на 0,9% до 47,0525 долларов за унцию, а спотовая цена платины упала на 0,3% до 1572,18 доллара за унцию.

С начала 2025 года цены на серебро поднялись на 62%, а на платину - на 76%.

Перспективы для драгоценных металлов

Согласно инструменту CME FedWatch, инвесторы закладывают 90% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в октябре. Еще одна коррекция возможна в декабре, вероятность этого оценивается в 75%.

Почему золото драгоценно

С экономической точки зрения золото является драгоценным металлом, поскольку оно выполняет роль универсального средства сохранения стоимости, особенно во время кризисов и инфляции. Его ограниченное предложение, высокая ликвидность и глобальное признание делают золото надежным активом, который сохраняет покупательную способность в долгосрочной перспективе.

В отличие от бумажных денег, которые могут обесцениваться из-за эмиссии, золото имеет естественное ограничение добычи, что усиливает его ценность. Кроме того, центральные банки мира используют его как часть резервов, что дополнительно подтверждает его экономическую важность.

Напомним, спрос со стороны центробанков и инвесторов укрепил позиции золота как защитного актива.

Всего с начала года золото подорожало на 40%. Дополнительным фактором стала повышенная геополитическая напряженность и риски для мировой экономики из-за тарифной политики президента США Дональда Трампа.

