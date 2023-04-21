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Цены снижаются: сколько стоят бензин, дизель и автогаз на АЗС в Украине

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Украина, Пятница 21 апреля 2023 15:43
Цены снижаются: сколько стоят бензин, дизель и автогаз на АЗС в Украине Фото: цены на топливо снижаются АЗС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 21 апреля 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз также подешевел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 46,56 гривен за литр (-0,06 гривен), на дизельное топливо - 46,03 гривен за литр (-0,06 гривен), на автогаз - 21,74 гривен за литр (-0,01 гривен).

Розничные цены в Украине:

Цены снижаются: сколько стоят бензин, дизель и автогаз на АЗС в Украине

Напомним, по данным Госстата, за март бензин А-95 подешевел на 1,5% до 47,3 гривен за литр. Дизельное топливо подешевело на 5,1% до 48,8 гривен за литр. При этом газ сжиженный для автомобилей подешевел на 9,2% до 22,6 гривен за литр.

В этом году снижение цен на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине было вызвано большими запасами, которые сделали сети АЗС.

НБУ планирует улучшить прогноз по инфляции. Среди факторов, влияющих на цены, это прежде всего достаточное предложение продовольствия и топлива.

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Цены на бензин
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