Как цены на овощи изменятся в 2025 году: прогноз на летний сезон

Летом стоимость овощей в Украине станет доступнее, особенно, когда начнет созревать урожай с открытого грунта. Но несмотря на ожидаемое снижение цен, до уровня прошлого года они не опустятся.

Детальнее о ситуации с ценами на овощи в ближайшие месяцы – на РБК-Украина .

Главное:

Какие овощи подешевеют летом?

Какие факторы будут влиять на цены?

Какая ситуация с ценами на овощи в конце весны?

Что происходит с ценами и прогноз на лето

В летний сезон 2025 цены на овощи в Украине ожидаемо снизятся по сравнению с весенними.

Увеличение объемов производства овощей с открытого грунта будет определяющим фактором, который будет влиять на стоимость.

По данным аналитического отчета Украинского клуба аграрного бизнеса, огурцы и помидоры уже дешевеют благодаря росту предложения из теплиц и стабильным импортным поставкам.

Аналитики прогнозируют снижение цен на огурцы в ближайшие недели, в то время как стоимость помидоров пока будет оставаться на текущем уровне.

Дальнейшая ценовая ситуация будет зависеть от погодных условий, которые могут повлиять на урожайность.

Также падают цены на раннюю белокочанную капусту Портал EastFruit сообщает, что уже на прошлой неделе стоимость молодой капусты снизилась в среднем на 37% из-за увеличения предложения нового урожая и невысокого спроса.

Фото: стоимость овощей будет снижаться летом (Виталий Носач, РБК-Украина)

В то же время некоторые овощи растут в цене. Репчатый лук уже сейчас дорожает – средняя розничная цена выросла почти вдвое за месяц. Так, по данным портала Минфин, цена на лук в начале апреля составляла 21,25 грн/кг, а в мае выросла до 32 грн/кг.

Аналитики УКАБ прогнозируют, что эта тенденция может сохраняться до июля, когда будет новый урожай, а изменение стоимости будет зависеть от импортных поставок.

Рост цен также наблюдается на капусту из-за сокращения запасов старой продукции в условиях сезонного понижения предложения. Аналогичная ситуация и с морковью.

Что касается картофеля, то старый картофель уже начал дешеветь под давлением увеличения предложения молодого.

Стоимость молодого картофеля остается высокой (80-130 грн/кг), но ожидается ее снижение с середины июня с увеличением отечественного предложения.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка, снижение стоимости овощей ожидается в ближайшее время. При этом эксперт отмечает, что цены в этом году будут отличаться от прошлогодних.

Что влияет на стоимость овощей

Цены на овощи формируются под влиянием целого ряда факторов. Одним из главных является сезонность. Увеличение предложения овощей в период массового созревания естественно приводит к снижению цен. В Украине этот период приходится на лето.

Еще одним важным фактором является объем производства. Хорошие погодные условия способствуют высоким урожаям, что увеличивает предложение и снижает цены.

Импортные поставки также имеют значение. Стабильный импорт может сдерживать рост цен на отдельные позиции, особенно в межсезонье или при недостаточном внутреннем производстве.

Кроме того, увеличение спроса потребителей на определенные овощи может привести к росту их стоимости, особенно, если предложение ограничено.

В Нацбанке Украины спрогнозировали, что летом 2025 рост цен начнет замедляться для широкого спектра товаров и услуг.

"Ожидаемое увеличение урожаев будет способствовать снижению продовольственной инфляции с ІІІ квартала 2025 года и ее стабилизации на сравнительно низком уровне в дальнейшем", – отметил глава НБУ Андрей Пышный. Таким образом, эта тенденция может положительно повлиять и на цены на овощи во второй половине лета.

Цены на овощи: май 2025 vs май 2024

Сейчас на полках магазинов и рынках представлены овощи из теплиц и импортная продукция.

Как сообщает EastFruit, на прошлой неделе в Украине начала снижаться цена на тепличные помидоры – в среднем на 20%. Это объясняют ростом предложения тепличных овощей во всех регионах страны и малоактивным спросом.

Несмотря на текущее снижение цены на тепличные помидоры все еще на 23% выше, чем в середине мая прошлого года. Средняя цена на помидоры по супермаркетам составляет 95,86 грн/кг.

Стоимость помидоров в "Сільпо" (скриншот silpo.ua)

Также наблюдается снижение цен на раннюю белокочанную капусту. Основная причина – сезонное увеличение предложения нового урожая, ведь большинство украинских хозяйств уже приступили к массовым отгрузкам ранней капусты.

Однако цена на капусту нового урожая в 2,8 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года, что эксперты объясняют холодной весной. Средняя стоимость 58,65 грн/кг.

Цены на капусту по супермаркетам (скриншот google.com)

Огурцы короткоплодные значительно подешевели за месяц (со 125 грн/кг в апреле до 81,78 грн/кг в начале мая 2025), однако стоимость выше прошлогодней почти на 10 грн (72,84 грн/кг в мае 2025).

Стоимость огурцов (скриншот google.com)

При этом продолжает дорожать прошлогодняя свекла – за неделю цены выросли в среднем на 10%. Сейчас цены на свеклу на 36% выше прошлогодних, и ожидается дальнейший рост. По данным Минфин, стоимость овоща на 19 мая составила 45,20 грн/кг.

При подготовке использовались: комментарий аналитика УКАБ Максима Гопки для РБК-Украина, аналитический отчет УКАБ, публикации пресс-службы НБУ, портала EastFruit, данные Минфин и сетей супермаркетов.