Цены на жилье упали в 7 городах. Сколько сейчас там стоят однокомнатные квартиры

За последние полгода цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке снизились в семи городах Украины. Больше всего недвижимость подешевела в Запорожье - на 8%.
РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, где подешевели однокомнатные квартиры и сколько они сейчас стоят.
На 1% упали цены на однокомнатные квартиры в Полтаве и Хмельницком. Сейчас они в среднем там стоят по 35 тысяч долларов. При этом стоимость 1 кв. м в Полтаве составляет 880 долларов, а в Хмельницком - 780 долларов.
Цены снизились на 2% в Николаеве, Тернополе и Виннице. Николаев сейчас входит в пятерку городов с самой дешевой недвижимостью. Однокомнатные квартиры там продают за 21 тысячу долларов. В среднем 1 кв. м стоит 610 долларов.
В Тернополе такие же квартиры продают за 37 тысяч долларов, при стоимости "квадрата" 850 долларов. А в Виннице - за 44 тысячи долларов, там 1 кв. м стоит 1 040 долларов.
На 5% упали цены в Сумах. Однокомнатные квартиры теперь там стоят 21 тысячу долларов, а 1 кв. м продают за 590 долларов.
Рекордсменом по снижению цены на недвижимость стало Запорожье. За полгода однокомнатные квартиры подешевели на 8% до 17 тысяч долларов, что обусловлено активизацией вражеских обстрелов. Сейчас там "квадрат" в среднем продают за 500 долларов.
Добавим, что Запорожье, Сумы и Николаев входят в пятерку городов с самой дешевой недвижимостью. Также в этом перечне Херсон и Харьков, где однокомнатные квартиры стоят 16 и 20 тысяч долларов, соответственно.
За полгода больше всего однокомнатные квартиры подорожали в Ровно - до 45 тысяч долларов, что равно +11%. При этом в прошлом году этот город стал рекордсменом по повышению стоимости на жилье + 23% в валюте.
На 10% выросли цены в Житомире, там квартиры продают за 43 тысяч долларов, а в Ужгороде - на 9%, там однокомнатное жилье стоит 60 тысяч долларов. Стоит отметить, что Ужгород вместе с Киевом и Львовом являются лидерами по стоимости недвижимости.
Квартиры в Черкассах подорожали на 6% и сейчас их в среднем продают за 42 тысячи долларов. А во Львове и Ивано-Франковске - на 3%, там однокомнатное жилье продают за 64 и 37 тысяч долларов, соответственно.
На 1% подскочила стоимость в Одессе, теперь однокомнатные квартиры в городе продают 38 тысяч долларов.
В Киеве, Луцке, Кропивницком и Чернигове цены на недвижимость остались без изменений. Стоимость однокомнатных квартир составляет 60 тысяч, 44 тысячи, 31 тысяча и 27 тысяч долларов, соответственно.
Ранее мы писали о том, что в Киеве за последние полгода цены на аренду однокомнатных квартир выросли на 7%, а вот стоимость двух- и трехкомнатных квартир упала на 5 и 11%, соответственно. Правый берег традиционно остается дороже левого. Самые высокие цены в Печерском районе, там в среднем однокомнатные квартиры сдают за 36 тысяч гривен в месяц, а ниже всего в Деснянском. Там аналогичное жилье стоит 9 тысяч гривен.
Читайте также о том, что стоимость однокомнатной квартиры в Украине равна в среднем 9,3-18,5 года ее аренды, в зависимости от местоположения.
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