Цены на яйца в Украине резко изменятся: когда и почему

По его словам, осенью уже были очевидны перспективы рынка и началась посадка новых кур для увеличения производства.

Так, с середины октября возник энергетический кризис, который с точки зрения отопления, условий хранения, генераторной электроэнергии достаточно дорогой, поэтому этот рост приостановился. Сейчас можно сказать, что Украина устойчиво прошла энергетический вызов и уже он позади.

"Также соответствующая посадка (кур - ред.) произошла и сейчас максимально наращивается. Поэтому буквально после Пасхи уже пойдет тренд к снижению (цен - ред.), который продлится почти до середины лета и таких дорогих яиц не будет", - сказал замминистра.

Так, Высоцкий отметил, что удешевление начнется буквально с конца апреля и составит от 20 до 40% в зависимости от ситуации на рынке кормов.

Напомним, пасхальная корзина в Украине подорожала на четверть.

РБК-Украина также сообщало, отменят ли комендантский час в областях на Пасху.

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