Цены на еду взлетят по всему миру из-за блокады Ормузского пролива, - FT

Через Ормузский пролив проходит пятая часть экспорта нефти и газа, но есть и другой критический фактор - этот путь обеспечивает треть морской торговли удобрениями. Без них сельское хозяйство обречено на падение урожайности.

Руководитель отдела сжиженного природного газа компании Vitol Пабло Галанте Эскобар на саммите в Лозанне заявил:

"Мы живем в долг. Это не является устойчивым решением, иначе энергетический кризис превратится в продовольственный кризис".

По словам эксперта, с момента ударов США и Израиля по Ирану спрос на газ со стороны промышленности упал на 40%. Сильнее всего пострадали именно заводы по производству аммиака. Если удобрений не будет, цены на продукты в следующих сезонах станут неконтролируемыми.

Коллапс в каналах и дорогая логистика

Поскольку Иран закрыл пролив, а США установили блокаду, то это вызвало цепную реакцию. Азиатские покупатели бросились покупать нефть в США.

Теперь Панамский канал перегружен: танкеры с нефтью выкупают все очереди. Суда стоят в длинных очередях до 40 дней. Доставка зерна на некоторых маршрутах подорожала на 50-60%.

Руководитель отдела анализа Clarksons Луиза Фоллис отмечает, что нефтяные гиганты платят миллионы долларов, чтобы пройти без очереди. Фермеры не могут себе этого позволить.

Рынок недооценивает масштаб катастрофы

Трейдеры предупреждают, что худшее впереди. Рынки до сих пор надеются на короткий конфликт, но это ошибка. Даже еще шесть месяцев такой блокады испортят урожайный цикл 2027 года.

"Рынок не учел более длительные перебои. Никто к ним не готов", - сказал главный директор по управлению рисками Louis Dreyfus Виджай Чакраварти.

Кроме газа, возникла проблема с серой, а это критическое сырье для удобрений. Теперь ее забирают металлурги для выплавки меди, а большинство производителей пищевых продуктов оказались в "конце очереди".

Существует еще один риск - паника правительств. Если страны начнут массово накапливать резервы из-за страха дефицита, то цены взлетят мгновенно. Больше всего пострадают государства, которые полностью зависят от импорта еды.