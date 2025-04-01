Цены упали. Сколько сейчас стоит аренда квартир в Украине и где самые низкие цены

Где упали цены на аренду жилья

Больше всего цены на аренду упали в Одессе, Днепре и Ровно - на 12%. Сейчас там однокомнатные квартиры сдают за 8 800 гривен, 10 500 и 11 500 гривен, соответственно.

На 9% снизилась стоимость аренды в Полтаве, цены там снизились до 10 тысяч за однокомнатную квартиру. На 8% подешевело жилье в Виннице, сейчас там аренда однокомнатной квартиры стоит 11 тысяч гривен.

В Ивано-Франковске и Львове цены снизились на 7%, там однокомнатные квартиры сдают за 13 600 и 16 700 гривен в месяц, соответственно.

В Ужгороде и Киеве аренда подешевела на 3%, однокомнатные квартиры там стоят 18 200 и 17 тысяч гривен. Даже несмотря на удешевление эти города вместе со Львовом являются лидерамы по самым высоким ценам на аренду жилья.

Цены на аренду жилья в Украине (скриншот сайта ЛУН)

За сколько сдают квартиры в других городах

Стоимость аренды жилья в других городах осталась стабильной, традиционно цены выше на западе Украины. В Луцке однокомнатные квартиры сдают за 15 тысяч гривен, в Черновцах - за 12 500 гривен, в Тернополе и Хмельницком - по 10 тысяч гривен.

Однокомнатную квартиру в Житомире можно арендовать за 12 тысяч гривен, в Черкассах - 10 тысяч, в Чернигове - 8 750 гривен.

Самые низкие цены на аренду жилья в регионах, которые ближе всего к фронту, или часто страдают от российских атак. Квартиру в Харькове сдают за 4 тысячи гривен, в Запорожье - за 5 тысяч гривен, в Николаеве - за 6 тысяч, в Кропивницком - 6,5 тысячи гривен. Данные о Херсоне, Сумах и оккупированных территориях - отсутствуют.

Процент с зарплаты, который украинцы тратят на аренду жилья в разных городах (скриншот сайта ЛУН)