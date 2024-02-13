Цены в Украине растут медленнее прогноза: НБУ назвал причины

"Медленнее ожиданий дорожали продукты питания, кроме того более низкими темпами росли цены на топливо, транспорт и табачные изделия. Фундаментальное инфляционное давление, отраженное в показателе базовой инфляции, в январе также ослабло, хотя и менее заметно, чем ожидал НБУ", - отмечается в комментарии.

По данным НБУ, подорожание обработанных продовольственных товаров и дальше замедлялось (до 5,5% г/г). Это объясняется дальнейшим отражением эффектов от хороших урожаев, в частности, снижением давления со стороны расходов бизнеса на пищевое сырье и корма.

Притормозил рост цен на хлеб, мучные и кондитерские изделия, мясные продукты. Углубилось падение цен на подсолнечное масло и замедлилось удорожание продуктов его переработки. В то же время ускорилось удорожание рыбных и молочных продуктов. "Последнее может быть следствием блокирования границ, что повлекло за собой меньшее предложение импортной продукции, дополнительные логистические затраты и меньшие сроки реализации этих товаров", - говорится в комментарии.

Цены на непродовольственные товары незначительно снизились (на 0,2% г/г), прежде всего, за счет углубления падения цен на одежду и обувь. Однако цены на другие непродовольственные товары, в частности электронику и бытовую технику, замедлили темпы снижения по сравнению с декабрем.

Темпы роста стоимости услуг в январе замедлились до 10,1% в годовом исчислении. Умереннее дорожали услуги кафе и ресторанов под влиянием уменьшения давления со стороны расходов на продовольственное сырье. Также замедлился рост стоимости медицинских, ветеринарных, финансовых услуг, страхования, обслуживания автомобилей, кинотеатров, химической чистки. В то же время, скорее дорожали отдельные услуги по содержанию жилья и услуги по личному уходу как из-за повышенного спроса, так и из-за дефицита квалифицированных кадров, отметили в НБУ.

Рост цен на сырые продукты питания незначительно замедлился до 2,1% р/с. По данным НБУ, рост цен на молоко притормозил на фоне сокращения экспорта и соответствующего увеличения объемов сырья на внутреннем рынке. Стоимость яиц в годовом исчислении ощутимо снизилась благодаря наращиванию производства и переориентации производителей на внутренний рынок. В дальнейшем дешевели крупы и мука, отражая низкие цены на экспорт и увеличение производства. Углубилось падение цен на сахар из-за высокого урожая сахарной свеклы. В то же время стремительно подорожали овощи борщового набора из-за сокращения предложения качественной продукции. Помидоры дорожали быстрее из-за поступления более дорогой тепличной продукции, а яблоки - из-за ограниченного внутреннего предложения. Также замедлилось падение цен на цитрусовые.

Темпы роста административно регулируемых цен снизились до 10,4% г/г. Дальше медленнее дорожали алкогольные напитки и табачные изделия из-за уменьшения давления со стороны производственных затрат и значительного давления со стороны нелегальной продукции.

Мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения сдерживал административную инфляцию. Ускорился рост цен на некоторые лекарства на фоне как подорожания импорта, так и увеличения спроса в результате сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Цены на горючее не превысили прошлогодние уровни (-0,1% г/г). Как отметили в НБУ, цены на горючее находились практически на уровне января прошлого года. Это обусловлено, прежде всего, снижением мировых цен на нефть и диверсификацией путей поставки топлива.

"В январе инфляция замедлялась быстрее прогноза. Такая динамика обусловливалась увеличением предложения отдельных продуктов питания, вторичными эффектами от значительных урожаев, снижением мировых цен на нефть и последующим действием моратория на повышение тарифов на услуги ЖКХ. В то же время благоприятные эффекты временных факторов снижения инфляционного давления постепенно исчерпаются , а риски усиления инфляционного давления сохраняются, прежде всего, из-за влияния войны", - отметили в НБУ.

Инфляция в Украине

По данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в 2023 году замедлился до 5,1%. Это минимальное значение с 2020 г., когда инфляция составляла 5,0%.

В январе НБУ улучшил прогноз по инфляции. НБУ прогнозирует, что потребительские цены по итогам 2024 года возрастут на 8,6%.

Инфляция ускорится только во второй половине года, а раньше рост цен будет умеренным.

НБУ прогнозирует, что в 2025 году цены вырастут на 5,8%, в 2026 году – на 5,0%.