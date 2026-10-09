Цены на лук в Украине снижаются в октябре-2026: сколько стоит килограмм

По состоянию на 9 октября фермеры предлагают репчатый лук по цене 9-15 гривен за килограмм. В среднем это на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

По данным мониторинга, спрос на лук остается сравнительно невысоким, в то время как предложение продукции продолжает расти.

Почему дешевеет лук

Одной из причин снижения цен является увеличение предложения лука низкого качества. Из-за неблагоприятных погодных условий при сборе урожая часть продукции ухудшила свои характеристики и оказалась непригодной для длительного хранения.

Поэтому фермеры стараются как можно быстрее реализовать такую продукцию и снижают отпускные цены.

В то же время, качественный лук реже поступает в продажу. Производители предпочитают хранить ее в хранилищах, ожидая более выгодные цены.

Несмотря на очередное удешевление, лук в Украине остается дороже, чем в прошлом году. Сейчас ее средняя цена примерно на 37% выше, чем за аналогичный период в прошлом году.